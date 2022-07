Al menos 19 muertos en Sudáfrica en dos tiroteos en bares

Dos tiroteos en bares en Sudáfrica, donde los atacantes parecen haber disparado al azar contra los clientes, dejaron al menos 19 muertos en una barriada cerca de Johannesburgo y en una localidad en el este del país, informó el domingo la policía.

Soweto, Sudáfrica, 10 Jul 2022 (AFP) - Dos tiroteos en bares en Sudáfrica, donde los atacantes parecen haber disparado al azar contra los clientes, dejaron al menos 19 muertos en una barriada cerca de Johannesburgo y en una localidad en el este del país, informó este domingo la policía.En Soweto, en un arrabal cerca de Johannesburgo, 15 personas -de de ellas mujeres- murieron cuando los atacantes abrieron fuego contra una multitud que se divertía, en la noche del sábado al domingo. En tanto, en Pietermaritzburgo, en el este del país, en la región zulú, varios hombres abrieron fuego de forma indiscriminada en una taberna, lo que dejó cuatro personas muertas. La similitud del modo de operar intriga a los investigadores, pese a que los tiroteos son habituales en Sudáfrica, uno de los países más violentos del mundo, alimentado por la violencia de las bandas y el alcohol. "No podemos permitir que criminales violentos nos aterroricen de esta manera", dijo el presidente Cyril Ramaphosa en un comunicado. Estas muertes violentas son "inaceptables y preocupantes", añadió, ofreciendo sus condolencias a las familias.En la tragedia de Soweto, ubicada al suroeste de la capital económica sudafricana, la policía recibió una llamada un poco después de la medianoche. "Cuando llegamos al lugar había 12 personas muertas por heridas de bala", indicó Nonhlanhla Kubheka, comandante de la policía local. Once personas heridas fueron transportadas a un hospital, donde tres sucumbieron a sus heridas, dijo la policía.Las víctimas tenían entre 19 y 35 años. No hay detalle sobre el número o perfi de los atacantes. "Llegaron y dispararon contra la gente que se estaba divirtiendo", explicó a la AFP Kubheka, que está a cargo de la seguridad en Orlando, el barrio de Soweto donde ocurrió la tragedia. La funcionaria agregó que todavía no han realizado ningún arresto y que abrieron una investigación. - Un año después de los disturbios - "Según testimonios, dispararon al azar", confirmó a la AFP Elias Mawela, jefe regional de la policía.Cientos de personas del barrio se congregaron detrás de los cordones policiales, según periodistas de la AFP presentes en el lugar. Los cuerpos ya habían sido retirados y la policía se llevó a los familiares de las víctimas que, destrozadas, intentaban acercarse al bar. En Pietermaritzburgo, el tiroteo comenzó cerca de las 20H30 hora local y dejó cuatro muertos y ocho heridos, confirmó la portavoz local de la policía, Nqobile Gwala."Un grupo de personas bebía en una taberna y un vehículo se estacionó delante" del local, explicó. "Dos hombres saltaron del vehículo y entraron al bar donde abrieron fuego de forma indiscriminada contra los clientes", agregó. Dos personas murieron en el lugar y otras dos en el hospital, dijo, precisando que hay ocho heridos hospitalizados. Las víctimas mortales tenían entre 30 y 45 años. Según el alcalde Mzimkhulu Thebola, todo fue muy rápido. No hay robos, ni peleas. Sin embargo, el funcionario relativiza: "Todas las semanas nos enteramos de que han disparado a personas al azar".Los dos incidentes ocurren un año después de la peor ola de violencia que vivió el país desde el fin del apartheid y la llegada de la democracia. En julio de 2021, varios disturbios, con saqueos masivos y destrucción de plantas industriales dejaron más de 350 muertos y miles de arrestados, todo en medio de una ola de covid-19.