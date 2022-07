Pogacar pierde a Laengen por Covid y el AG2R a Bouche

Redacción deportes, 9 jul. El noruego Vegard Stake Laengen, gregario del UAE Emirates del líder Tadej Pogacar, y el francés del equipo AG2R Geoffrey Bouchard no tomarán la salida este sábado, en la octava etapa del Tour, al haber dado positivo por Covid.

Laengen dio positivo el viernes por la noche y su equipo ha decidido retirarle de la carrera. “Vegard había dado negativo el viernes por la mañana en nuestros controles internos, pero al final de la etapa mostraba síntomas que nos llevaron a realizar una prueba de antígenos. Esta prueba salió positiva y fue confirmada esta mañana (sábado) por una prueba PCR”, dijo Adriano Rotunno, director médico del equipo emiratí.

Pogacar pierde así a uno de los corredores que debía protegerle en el llano.

Bouchard, igualmente, ha dado positivo y su equipo ha decidido retirarle. "Durante la etapa de este viernes no me sentí. Es mi primer Tour y es una pena tener que dejar a mis compañeros y no poder ayudar al equipo", comentó el corredor del AG2R. EFE.

