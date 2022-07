Mollaei y Muki disputan el combate que impidió la política

Redacción deportes, 9 jul. El judoca de origen iraní Saeid Mollaei, nacionalizado azerbaiyano, pudo, por fin, enfrentarse este sábado sobre un "tatami" en el Grand Slam de Budapest con el israelí Sagi Muki, tres años después de que las presiones políticas ejercidas por Irán llevasen a Mollaei a perder deliberadamente en las semifinales de los Mundiales de Tokio para no tener que medirse con el israelí en la final.

"Perdí a propósito", reconoció entonces el judoca iraní. "El presidente del comité olímpico iraní y el viceministro de deportes de Irán me llamaron y me dijeron que no peleara y que no se enterara la Federación Internacional de Judo para que no hubiera problemas", explicó.

Amenazas que Mollaei, entonces de 27 años, puso en conocimiento de la federación internacional (IJF), que, tras investigar los ocurrido en la capital japonesa, castigó a la Federación Iraní de Judo con la prohibición de participar durante cuatro años en cualquier competición internacional.

Una situación que llevó a Alemania a conceder el estatus de refugiado al judoca iraní, que durante unos meses compitió con el equipo de refugiados de la Federación Internacional, antes de que en diciembre de 2019 el presidente de Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, expresidente de la Federación Mongola de Judo, le ofreciese competir por el país asiático.

Bajo la bandera de Mongolia Saeid Mollaei, que ya se había proclamado campeón del mundo en 2018 como iraní, se colgó la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría de -81 kilos.

Un torneo olímpico en el que Mollaei no pudo enfrentarse con Sagi Muki, tras la temprana eliminación del judoca israelí tras caer ante el austríaco Shamil Borchashvili en los octavos de final.

Pero este sábado sí se produjo el ansiado combate entre Saeid Mollaei, que desde el pasado mes de mayo compite por Azerbaiyán, y Saki Mugi, en la tercera ronda eliminatoria del Grand Slam de Budapest.

Un intenso combate que se alargó hasta casi los cinco minutos y que se resolvió en la "técnica de oro" cuando Mollaei se impuso por "ippon" tras inmovilizar al judoca israelí.

El resultado no impidió que Mollaei y Suki, que ya habían dado muestras a través de las redes sociales de su amistad, se fundieran en un emotivo abrazo, que significó más que nunca la victoria del deporte sobre la política.

De hecho, poco importó que finalmente Saeid Mollaei tuviera que conformarse con la medalla de plata en la capital magiar, tras caer en la final ante el brasileño Guilherme Schimidt.

Como ya señaló Mollaei a finales de 2019 en las redes sociales en una foto en la que aparecían juntos ambos judocas, "esta es una verdadera amistad y una victoria para el deporte y el judo sobre la política". Una victoria que este sábado se hizo realidad en Budapest. EFE

