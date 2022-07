Greg Norman excluído de las celebraciones del 150 aniversario de The Open

Madrid, 9 jul. La organización de The Open, el Abierto Británico de golf, ha informado que no invitará a Greg Norman al ser la cara visible del circuito LIV Invitational financiado con dinero de los Emiratos Árabes.

"Podemos confirmar que nos comunicamos con Greg Norman para informarle que decidimos no invitarle a asistir en esta ocasión. El Open 150 es un hito extremadamente importante para el golf y queremos asegurarnos de que el enfoque se mantenga en la celebración del Campeonato y su herencia", explica la organización del torneo más antiguo del golf mundial.

"Desafortunadamente, no creemos que ese sería el caso si Greg asistiera. Esperamos que cuando las circunstancias lo permitan, Greg podrá asistir nuevamente en el futuro", finalizó la nota de The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews organizador del Abierto Británico. EFE

moli/ea