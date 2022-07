Bangladesh opta por la venta de ganado en línea para la fiesta del sacrificio

Dacca, 9 jul. Shakhwat Hossain, como cada vez más bangladesíes, ha optado este año por recurrir a la venta de ganado en línea para comprar una vaca antes la festividad musulmana del Eid al Adha o fiesta del sacrificio.

"Es duro ir al mercado en persona, especialmente con este tiempo, y no tenía claro qué hacer. Finalmente, me decidí a probar la (venta) en línea y me di cuenta de que es muy sencillo", dijo este sábado a Efe Shakhwat, un día antes de que Bangladesh celebre la festividad que marca el fin de la peregrinación a La Meca.

Tras elegir una res por unos 950 dólares en una plataforma gubernamental y contactar con el ganadero por teléfono, este empleado de una firma de finanzas solo tuvo que fijar el lugar de la entrega.

"Todo lo que necesité fue conducir durante quince minutos, si hubiese elegido visitar un mercado convencional tendría que haber pasado por lo menos tres o cuatro horas", explicó.

Mohammad Didar, otro comprador que ha recurrido este año a la venta en línea, explicó a Efe que ni siquiera tuvo que desplazarse.

"Elegí una en mi zona, pagué la mitad por internet y la vaca fue entregada a mi casa en Dacca (...) es un proceso muy sencillo", dijo Didar.

Musulmanes de todo el mundo sacrifican vacas, búfalos, cabras y camellos para celebrar el fin de la peregrinación a La Meca durante el décimo día del mes de Dhul Hijja del calendario islámico, que este año tiene lugar mañana.

El Gobierno bangladesí puso en marcha el mercado digital en 2020, durante la pandemia, para facilitar la compra de animales sin temor a las restricciones entonces en vigor.

Se espera que unos diez millones de animales sean sacrificados en todo el país, y los organizadores del mercado digital afirmaron que la respuesta de los ganaderos y compradores ha sido buena.

"La respuesta y la participación han sido muy buenas. El año pasado, debido a las restricciones por la covid-19, hubo una buena acogida. Este año ya no hay restricciones así que, aunque hay menos visitantes, ha superado nuestras expectativas", dijo a Efe el director de comercio en línea de la gubernamental División de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Rezwanul Haque Jami.

Hasibul Hasan, un granjero del distrito norteño de Rajshahi, afirmó a Efe que la plataforma le ha ayudado a vender sus vacas.

"Tengo esta granja al mismo tiempo que un trabajo regular, por lo que no puedo llevar a todas mis vacas al mercado, aunque gracias a la plataforma digital he podido vender todas mis vacas", dijo Hasibul, que este año ha vendido una veintena de bovinos. EFE

am-daa/jgb