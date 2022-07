Alonso: Llevamos perdidos 50 o 60 puntos en lo que va de año

Redacción deportes, 9 jul. El español Fernando Alonso (Alpine), que este sábado no pudo disputar la prueba esprint del Red Bull Ring al no arrancar su coche y que, por ese motivo, saldrá decimonoveno en el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este sábado en Spielberg (Estiria) que llevan "perdidos 50 o 60 puntos en lo que va de año".

"La verdad es que no arrancaba el coche. Me quedé sin batería o algo así, porque estaba todo apagado; luego intentamos arrancar el coche con una batería externa y no funcionó tampoco", explicó este sábado el doble campeón mundial asturiano, 32 veces victorioso y con 98 podios en la Fórmula Uno.

"Otra vez un problema en mi coche y seguramente otro fin de semana súper-competitivo que lo más probable es que nos vayamos a ir con cero puntos en nuestra parte del garaje", comentó Alonso al canal de televisión Dazn en el Red Bull Ring, donde hubiese arrancado octavo en la prueba esprint con la intención de avanzar algunos puestos con miras a la carrera de este domingo.

"Este año, en general, creo que está siendo uno de mis mejores años, a nivel competitivo; me siento muy bien, muy rápido y muy fuerte. Pero no estamos teniendo suerte", afirmó el genial piloto asturiano.

"Llevamos perdidos 50 o 60 puntos en lo que va de año", recalcó Alonso este sábado en Austria. EFE

