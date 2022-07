Vingegaard: "No tuve respuesta para el ataque de Pogacar"

La Planche des Belles Filles, 8 jul. El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), segundo en la general y ya rival número uno del líder Tadej Pogacar, se mostró "feliz por la respuesta física" en la subida a La Planche des Belles Filles, pero aclaró que no pudo ganar porque no tuvo "respuesta al ataque·

"Ha sido un final brutal. Creo que puedo estar feliz, lo intenté al final, pero Pogacar me superó a 20 metros para el final y no tuve una respuesta", señaló el segundo clasificado del Tour 2021.

Vingegaard dirimió un gran duelo al final de la subida con Pogacar y demostró que puede ser el primer rival del esloveno hasta París. El danés espera otro tipo de etapas de montaña, con ascensiones más largas.

"Estaba muy cerca de la línea cuando me atrapó. Espero estar mejor en las subidas más largas, al menos eso es lo que espero, pero tuve buenas piernas, me sentí bien, y eso me hace feliz", concluyó. EFE

