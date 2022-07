Viernes, 8 de julio de 2022 (04.00 GMT)

BRASIL LULA

Lanzan bombas caseras en acto donde Lula pide fin de la violencia en Brasil

Río de Janeiro. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfatizó este jueves en Río de Janeiro en la necesidad de acabar con la violencia en el país, en un acto al aire libre en el que fueron lanzados dos explosivos de baja intensidad que intentaron sabotear el evento.Dos bombas caseras fueron arrojadas al público minutos antes de que el líder progresista llegara al escenario, montado en la tradicional plaza de Cinelandia, en el centro de la ciudad. No se registraron heridos y una persona fue detenida por los hechos.

R.UNIDO GOBIERNO

Tom Tugendhat, primer "tory" en postularse para suceder a Johnson

Londres. Tom Tugendhat, presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, se convirtió la noche de jueves en el primer aspirante en lanzar oficialmente su candidatura a reemplazar a Boris Johnson como primer ministro británico. En un artículo publicado por el "Daily Telegraph", Tugendhat, que nunca ha formado parte del gobierno, dice: "estoy reuniendo una amplia coalición de colegas que traerá nueva energía e ideas al gobierno y finalmente cerrará la división sobre el Brexit que ha dominado nuestra historia reciente".

UCRANIA GUERRA ZELENSKI

Zelenski considera un error que Ucrania siga fuera de la OTAN

Washington. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, saluda que Suecia y Finlandia hayan sido aceptados como miembros de la OTAN y ve como un error que su país siga fuera de la Alianza Atlántica. La entrada de las dos naciones nórdicas es resultado de los riesgos que estas enfrentan "dada la agresiva actitud de Rusia hacia países soberanos", dijo el mandatario este jueves en una entrevista en exclusiva con CNN.

EEUU A.SAUDÍ

Bin Salmán participará en la reunión entre Biden y el rey saudí en Yeda

Washington. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, participará en la reunión bilateral que mantendrán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el monarca de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, la próxima semana en la ciudad de Yeda, informó este jueves la Casa Blanca. La relación entre Biden y Bin Salmán es tensa debido a la presunta implicación del príncipe en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, e incluso el líder demócrata llegó a prometer en compaña que trataría a Arabia Saudí como un "paria".

CUBA JUSTICIA

Informe revela que unas 700 personas aún siguen detenidas tras el 11J en Cuba

Miami (EE.UU.). Un informe elaborado por dos organizaciones y difundido este jueves refleja que, después de casi un año de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en Cuba, 701 personas siguen detenidas en cárceles de la isla. El estudio "Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J", hecho por las oenegés Cubalex y Justicia 11J, refleja que en total fueron arrestadas 1.484 personas, de las que 701, con edades comprendidas entre los 12 y 68 años, aún permanecen entre rejas.

NICARAGUA CRISIS

Familias exigen el fin de "política de exterminio" con presos políticos

Managua. Familiares de 3 de los 190 opositores encarcelados en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 demandaron este jueves al Gobierno del presidente Daniel Ortega cesar la "política de exterminio" contra los presos políticos, quienes, según denunciaron, sufren un grave deterioro en sus estados de salud. "Esta política de exterminio debe cesar", demandó en una rueda de prensa telemática Victoria Cárdenas, esposa del exaspirante a candidato presidencial de la oposición Juan Sebastián Chamorro, encarcelado desde hace 13 meses junto a otros disidentes al Gobierno sandinista.

EEUU RACISMO

El expolicía que mató a George Floyd es sentenciado a otros 21 años de cárcel

Washington. Un juez federal sentenció este jueves a Derek Chauvin, expolicía que asfixió al afroamericano George Floyd, a 21 años de prisión por violar los derechos civiles de la víctima. Chauvin ya fue condenado el año pasado por un tribunal estatal de Minnesota a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de Floyd, de los que cumplirá 15 años.

FRANCIA GOBIERNO

Francia lanza un nuevo paquete contra la inflación pero marca límite al gasto

París. El Gobierno francés presentó este jueves un nuevo paquete de medidas para compensar el impacto de la inflación con un coste de 20.000 millones de euros que se suman a los 25.000 que ha gastado desde finales de 2021, pero con el mensaje de que todo tiene un límite y de que las empresas también deben contribuir. La subvención estatal de 18 céntimos de euro por litro de carburante que está en vigor desde el mes de abril se va a mantener hasta el 1 de diciembre pero en una cuantía que va a reducirse progresivamente, ya que pasará a 12 céntimos en octubre y a 6 en noviembre, entre otras medidas.

ECUADOR DIÁLOGO

Definida la hoja de ruta del diálogo entre el Gobierno de Ecuador e indígenas

Quito. La hoja de ruta para el diálogo ampliado entre representantes del Gobierno de Ecuador y del movimiento indígena para atender las demandas que motivaron la última ola de protestas quedó definida este jueves tras una fluida reunión, que se desarrolló a puerta cerrada, con la mediación de la Iglesia católica. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que en la cita desarrollada en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) se definieron las diez mesas temáticas que abordarán el pliego de peticiones planteado por los indígenas desde el inicio de las protestas, que se extendieron por dieciocho días.

MÚSICA DYLAN

Nueva grabación de "Blowin' in the Wind" de Dylan se subasta por 1,7 millones

Londres. Una nueva grabación de 2021 de "Blowin' in the Wind" de Bob Dylan se adjudicó este jueves por 1,48 millones de libras (1,76 millones de dólares, 1,73 millones de euros) en la casa de subastas Christie's de Londres, coincidiendo con el 60º aniversario de la icónica canción. Es la primera grabación de estudio desde 1962 que Dylan hace del tema, que pertenece originalmente a su segundo álbum, The Freewheelin' Bob Dylan, y se convirtió en uno de los símbolos del movimiento por los derechos civiles de los años 60 del siglo pasado.

GENTE

Brad Pitt dice que tiene un trastorno que le dificulta reconocer los rostros

Nueva York. El actor estadounidense Brad Pitt asegura tener un trastorno médico que le dificulta reconocer los rostros de gente con la que está familiarizado y que hace que le consideren distante, según revela en una entrevista con la revista GQ dada a conocer este jueves. El intérprete de películas de culto como "El club de la lucha", de 58 años, protagoniza la portada de agosto de la publicación masculina y en sus páginas se refiere brevemente a esa patología, llamada prosopagnosia y que nunca le han diagnosticado oficialmente. EFE

