Reacciones al tiroteo del ex primer ministro japonés Shinzo Abe

8 jul (Reuters) - El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue tiroteado el viernes mientras hacía campaña en la ciudad de Nara, informó un portavoz del Gobierno.

Estas son las reacciones:

EL SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, ANTONY BLINKEN

"Nuestros pensamientos, nuestras oraciones están con él, con su familia, con el pueblo de Japón".

"Es un momento muy, muy triste. Y estamos esperando noticias de Japón".

EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS, RAHM EMANUEL, EN UN COMUNICADO

"Abe-san ha sido un destacado líder de Japón y un inquebrantable aliado de Estados Unidos".

"El Gobierno y el pueblo estadounidense rezan por el bienestar de Abe-san, su familia y el pueblo de Japón".

EL PRIMER MINISTRO AUSTRALIANO, ANTHONY ALBANESE, EN UN TUIT

"Impactantes noticias de Japón que el ex primer ministro Shinzo Abe ha sido víctima de un tiroteo. Nuestros pensamientos están con su familia y el pueblo de Japón en este momento".

LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE INDONESIA, RETNO MARSUDI

Teuku Faizasyah, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en nombre de la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo en un comunicado:

"La ministra ha expresado sus condolencias en nombre de los ministros de Exteriores del G20 al ministro de Exteriores japonés".

EL PRESIDENTE TAIWANÉS, TSAI ING-WEN, EN UNA PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

"Creo que todo el mundo está tan sorprendido y triste como yo. Tanto Taiwán como Japón son países democráticos con un Estado de derecho. En nombre de mi Gobierno, me gustaría condenar severamente los actos violentos e ilegales".

"El ex primer ministro Abe no sólo es un buen amigo mío, sino también un amigo incondicional de Taiwán. Ha apoyado a Taiwán durante muchos años y no ha escatimado esfuerzos para promover el progreso de las relaciones entre Taiwán y Japón".

(Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)