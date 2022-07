Mónica Vergara dice que no pasa nada por el fracaso en el Premundial

Monterrey (México), 8 jul. La seleccionadora de México, Mónica Vergara, aseguró este jueves que no pasa nada por haber fracasado en el Campeonato W, Premundial de la Concacaf, con derrotas ante Jamaica y Haití y es lo que le dirá a sus jugadoras.

“Me urge verla para decirles que no pasa absolutamente nada, que es parte de un proceso de aprendizaje y de desarrollo. No conozco un campeón mundial que no haya pasado por estas situaciones”, dijo la estratega en una rueda de prensa, luego de que Haití, 62 del mundo, le dio un baile a México, vigésimo sexto de la lista mundial, y lo goleó por 3-0.

Vergara había prometido que en el torneo, clasificatorio al Mundial del año próximo y los Juegos Olímpicos de París 2024, la gente vería un equipo mexicano que nunca habían visto, pero después de perder 0-1 con Jamaica, 51 del mundo, y Haití, minimizó los reveses y señaló que la meta real es clasificarse al Mundial del 2027.

“Me he caído muchas veces; sabíamos que podíamos tener dificultades. Es un proceso, que aunque estábamos hablando de este Mundial, está planeado a largo plazo para 2027. Tenemos una generación joven que se lleva un aprendizaje valioso”, indicó.

México suma dos derrotas con cuatro goles en contra y ninguno anotado ante rivales que debió vencer, según los pronósticos, pero Vergara insinuó que no pueden considerar a su equipo fuera del tercer lugar del grupo, aunque cerrará contra Estados Unidos, campeón mundial, que en el 2021 goleó dos veces por 4-0 a las mexicanas.

“Seguimos por ese partido (contra Estados Unidos). Me gustan los retos los desafíos, no me doy por vencida, soy terca y es algo que van a ver”, señaló.

El proceso de Vergara ha disfrutado de un gran apoyo, con giras internacionales, reconocimiento y respeto a las decisiones de la entrenadora, aún en momentos en que sufrió críticas, la principal por dejar fuera del equipo a la delantera Charlyn Corral, del equipo Pachuca, quien ganó un Pichichi en el fútbol español y fue subcampeona de goleadoras en la liga de México.

Vergara dijo que solo el trabajo la sacará adelante, en referencia al proceso rumbo al Mundial del 2027.

“No tuvimos un buen torneo; es muchísimo aprendizaje. Es un golpe muy fuerte porque se había trabajado fuerte. Al llegar tuvimos circunstancias, quiero felicitar a Jamaica y Haití que hicieron su juego. Somos una selección en desarrollo, con jugadoras jóvenes y muchas de experiencia, que en los partidos no pudieron plasmar lo que se estaba viendo contra diferentes rivales”, aseveró.

Aunque México fue borrado por Haití, Vergara elogió a sus jugadoras por la manera cómo cerraron el partido con una desventaja de tres goles y una jugadora menos en la cancha.

“Lo que habíamos esperado por mucho tiempo no se vio reflejado pero estoy orgullosa, nunca se rindieron y quiero destacar eso”, concluyó.EFE

gb/ea

(foto)