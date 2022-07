Mas: "Estoy contentísimo, he perdido menos tiempo que la otra vez"

La Planche des Belles Filles (Francia), 8 jul. El español Enric Mas se mostró satisfecho de su actuación en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que fue séptimo a 21 segundos del ganador, el esloveno Tadej Pogacar, y destacó que perdió menos tiempo que la última vez que se subió esta montaña, La Planche des Belles Filles.

"He perdido unos segundillos, pero contento porque la última vez perdí 33 segundos con los mejores y hoy 21 más las bonificaciones. Ha sido una etapa dura, el equipo ha estado de diez, Imanol (Erviti) de diez metiéndose en la fuga. Estoy contentísimo", dijo.

Mas es ahora noveno de la general a 1.43 de Pogacar y a 33 segundos del podio, que era su objetivo al inicio de la carrera.

Además, algunos rivales para ese tercer puesto cedieron más tiempo, como el ruso Alexandr Vlasov, que se dejó 1.39 y que ahora está ya a 2.41 del líder.

"No me gusta decir que hemos asaltado a un rival como Vlasov, que ayer sufrió una caída. Por ahora nosotros no hemos tocado suelo y esperemos no hacerlo", indicó.

Mas reconoció que parece difícil contrarrestar la superioridad de Pogacar, pero no lo descartó.

"Hay que intentar pillarle en una situación que no se espere, hay que pensar dónde", dijo.

A la espera de que llegue su terreno más proclive, el ciclista del Movistar se mostró satisfecho de cómo ha superado estos días de competición.

"Hemos salvado el día del puente, luego el del 'pavé', y el primer día de montaña también salvado", comentó. EFE

lmpg/ism