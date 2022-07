Kenti Robles asume responsabilidad como capitana en el fracaso de México

Monterrey (México), 8 jul. Kenti Robles, defensa del Real Madrid, asumió su responsabilidad como capitana de la selección mexicana de fútbol en el fracaso del 'Tri' en su búsqueda por ir de forma directa al Mundial y los Juegos Olímpicos 2024.

"Es una noche muy difícil para todas, creo que nadie esperaba esto y si la prensa o la gente quiere buscar culpables, me puede buscar a mí como culpable. Pueden bombardearme mensajes en mi Instagram, Twitter, todo lo que quieran", explicó tras la derrota de México por 3-0 ante Haití en la segunda jornada del grupo A del Campeonato W de la Concacaf.

El revés condenó a las mexicanas al último lugar de su sector, en el que a pesar de no sumar puntos en dos partidos aún tienen esperanzas de conseguir el tercer lugar que les dé el pase a una repesca intercontinental al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023; de los Olímpicos París 2024 ya están eliminadas.

Para soñar aún con ir a su cuarta Copa del Mundo femenina de su historia, México debe ganar su último partido de la fase regular ante el bicampeón del mundo Estados Unidos, por lo menos con cuatro goles de diferencia, y esperar el resultado del choque entre Haití y Jamaica, segundas y terceras del grupo A, respectivamente.

"Va a ser complicado contra Estados Unidos pero, como he dicho, sigo llevando esta camiseta y estando en esta selección. Si me toca iniciar voy a correr todo lo posible, me salgan las cosas o no" añadió la primera ganadora del Trofeo EFE a la mejor jugadora iberoamericana del balompié español.

Robles pidió perdón a la afición y al cuerpo técnico de México y aseguró que respalda la continuidad de Mónica Vergara como seleccionadora del 'Tri'.

"Con Moni me tiro de un precipicio. Lo siento por Moni, le pido disculpas a todo el cuerpo técnico porque al final no hemos sabido plasmar en el campo lo que hemos trabajado y no se ha visto reflejado en los resultados".

La ganadora de seis ligas españolas dijo que los malos resultados de México en el Campeonato W le duelen en el corazón y reiteró que aún hay esperanzas de conseguir el boleto al Mundial.

"No sé qué pasó en la cancha, solo sé que nos queda un partido contra Estados Unidos si me toca voy a darlo todo por esta camiseta. Me siento orgullosa por estar aquí, vestir esta camiseta y escudo, defender este país", sentenció.