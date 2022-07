Kamna: "Una pena perder la etapa por 10 segundos"

La Planche des Belles Filles (Francia), 8 jul. El alemán Lennard Kamna (Bora Hansgrohe), protagonista de la fuga del día, lamentó haber perdido la etapa a escasos metros de la cima de La Planche des Belles Filles y por solo unos segundos al ser rebasado por Pogacar y Vingegaard.

"Qué mierda, ¿qué puedes hacer ante esto? Perder al final por diez segundos es una pena. Hicimos todo lo que pudimos. El grupo nunca nos dejó llegar muy lejos. Me dijeron todo por la radio y pensé que con 2 minutos tendría opciones de llegar. Me sentí muy bien y pude poner un ritmo rápido, pero luego en los últimos metros me atraparon. Fue un momento difícil", explicó.

A pesar de la decepción, el ganador de etapa en Giro y Tour espera tener más opciones en las etapas de los Alpes y Pirineos.

“Me recupero bien después de las escapadas, así que creo que soy un buen corredor para estas aventuras. El Giro me dio una buena base, así que espero que tengamos más oportunidades en los Alpes y los Pirineos”, concluyó. EFE

