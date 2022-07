Florence + The Machine se entrega al público en su regreso al NOS Alive

Algés (Portugal), 8 jul. La banda británica Florence + The Machine se entregó hoy a su público en su regreso al NOS Alive portugués, que sirvió para presentar su último álbum de estudio, "Dance Fever", y rememorar grandes éxitos como "Shake it out" o "Dog days are over".

Florence Welch salió al escenario en una noche calurosa cuando el termómetro aún marcaba 30 grados, pero enseguida hizo subir todavía más la temperatura entre un público que le devolvió toda la energía que puso para presentar su música.

"Lisboa, es maravilloso verte de nuevo", saludó la vocalista del grupo, vestida de rojo intenso y descalza sobre el escenario principal del NOS Alive, en el Paseo Marítimo de Algés, a unos 10 kilómetros de la capital portuguesa.

Un festival por el que ya pasó en 2010, pero entonces tuvo que conformarse con el escenario secundario. Doce años después, demostró por qué ha llegado a ser cabeza de cartel.

Imparable durante hora y media, la artista recorrió mil veces el escenario, bajó al foso a dejar que sus fans la abrazasen y la tocasen y mostró que, como dice en uno de sus últimos singles, "Free", se siente libre cuando baila.

"Free" fue uno de los temas que tocó de su quinto álbum de estudio, "Dance Fever", producido por Jack Antonoff y lanzado el pasado mayo, con el que el grupo llegó al número uno en su tierra natal.

El público coreó sus nuevas canciones, como "Heaven Is Here", "King" o "Dream Girl Evil", pero se emocionó especialmente con grandes éxitos de discos anteriores, como "Dog days are over", en la que Florence pidió a los presentes que dejasen el móvil y se abrazasen.

El momento más emotivo de la noche llegó con "Never let me go", un tema que, explicó, estuvo 10 años sin cantar porque le recordaba a un tiempo que estaba "muy triste y muy borracha".

La euforia final se desató con "Shake it out", antes de culminar con "Rabbit Heart (Raise it up)", en la que la artista pidió a su público literalmente que se levantase y se subiese a los hombros de sus compañeros de concierto.

"Es el festival más bonito en el que hemos tocado este año", dijo la británica, que se sonrojó cuando se coreó su nombre.

El NOS Alive forma parte de una serie de conciertos que el grupo está realizando este año en festivales de verano y que les llevará este sábado al Madcool, en Madrid.

El festival luso también contó este jueves con Alt-J, Jorja Smith y Celeste.

En esta segunda jornada estaba prevista Glass Animal, pero la banda anunció esta semana que cancelaba su concierto debido a problemas en las cuerdas vocales.

El Paseo Marítimo de Algés acogerá otras dos noches de música, con entradas agotadas desde hace meses, con nombres como Metallica, Royal Blood, Imagine Dragons, Two Door Cinema Club, Haim, AJ Tracey, Don Broco, Da Weasel y Mother Mother.

El NOS Alive, considerado ya una referencia en los festivales de música europeos, tiene previsto recibir más de 200.000 espectadores en su decimocuarta edición.