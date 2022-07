El Barcelona cede a Lenglet al Tottenham

El defensa internacional francés del FC Barcelona Clément Lenglet fue cedido por una temporada al Tottenham, anunciaron este viernes los dos clubes.

"El FC Barcelona y el Tottenham llegaron a un acuerdo para el préstamo de Clément Lenglet hasta el 30 de junio de 2023", escribió el Barça en un comunicado.

Se trata de la quinta incorporación del club inglés que entrena el italiano Antonio Conte durante el mercado de pretemporada, tras las firmas del brasileño Richarlison (ex Everton), del croata Ivan Perisic (ex Inter de Milán), del maliense Yves Bissouma (ex Brighton) y del arquero inglés Fraser Forster (ex Southampton).

"Nos complace anunciar la firma de Clément Lenglet en préstamo por una temporada, procedente del Barcelona", escribió por su parte el Tottenham en un comunicado.

Lenglet, de 27 años, había llegado al Barcelona en 2018 desde el Sevilla por 35 millones de euros. Con el Barça fue campeón de la Liga española en 2019.

La pasada temporada, Lenglet había perdido su condición de titular en el equipo que entrena Xavi Hernández.

