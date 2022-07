El Ballet de Múnich toca todos los palos en la inauguración de Peralada

Peralada (Girona), 9 jul. El Ballet de la Ópera de Múnich, el Bayerisches Staatsballett, ha inaugurado este viernes una nueva edición del Festival de Peralada y lo ha hecho de la mano de su nuevo director artístico, el francés Laurent Hilaire, con un despliegue de estilos para demostrar todo el repertorio que abarca su compañía.

Hilaire, que relevó este año en el cargo a Igor Zelensky, ha propuesto en esta primera noche de las dos que tiene programadas tres coreografías reivindicativas de la danza en toda su amplitud de banda, aunque siempre desde una firme base clásica.

El espectáculo se ha dividido en dos partes con una primera compuesta por "Capriccio for piano and orchestra" de George Balanchine con música de Igor Stravinsky y "With a chance of rain" de Liam Scarlett a los acordes de Rachmaninov.

En esa primera mitad se ha pasado de la danza más clásica, por movimientos y por vestuario, a una más próxima a la contemporánea, en que atuendos e iluminación jugaban también un papel importante para dotar a lo que sucedía sobre el escenario de una clara modernidad.

La elección de piezas ha sido el aspecto más evidente de la nueva pátina imprimida por Hilaire, quien ha querido demostrar con su selección y a modo reivindicativo el amplio abanico que comprende la danza.

El que fue discípulo de Nureyev ha escogido la música de Stravinsky y la de Rachamaninov, pero también la electrónica de Ori Lichtik en la segunda parte.

"Caminos y Horizontes" es el nombre de la triple propuesta planteada por Laurent Hilaire que, en "Capriccio for piano and orchestra" ha recurrido a un viejo conocido de su carrera como Balanchine.

"With a chance of rain" es una coreografía del británico Liam Scarlett, fallecido en 2021 con solo 35 años, que se produjo en 2014 para ocho bailarines de la American Ballet Theatre con los preludios para piano de Rachmaninov como música de esta creación.

Pero el plato fuerte ha llegado tras una pausa de media hora con "Beedroom folk" de Sharon Eyal y los sonidos electrónicos de Ori Lichtik, en los que resultaba complicado saber si desde la danza clásica se había pasado a la contemporánea o, incluso, a algún tipo de danza urbana

La música de Ori Litchtik, plagada de ritmos industriales, ha acompañado a unos bailarines que han actuado como un grupo compacto incluso en los momentos de movimiento individual.

El trabajo de Hilaire se ha ganado al público de Peralada, aunque este sábado habrá una reválida con "Los colores del alma", un nuevo trío de coreografías, esta vez de David Dawson, Alexei Ratmansky y de nuevo George Balanchine.

El festival ha dado así por inaugurada esta nueva edición, que clausurará el 6 de agosto el cubano Carlos Acosta en lo que es una ratificación del peso que tiene la danza en su programación.

La lírica es el otro eje principal de Peralada y la primera cita llegará el 15 de julio con una propuesta singular como es el homenaje a Maria Callas que protagoniza la actriz italiana Mónica Bellucci en su "Lettres et memoires".

La gran producción operística llegará con el director artístico Joan Anton Rechi y su "The fairy queen", una ópera barroca de Henry Purcell que él ha convertido gracias a las referencias a "El sueño de una noche de verano" de Shakespeare en un reencuentro entre público y artistas tras la separación por la pandemia.

En Peralada se podrá ver también la última irrupción en el género operístico del músico Rufus Wainwright con "Hadrian" y, en apartado destacado, el regreso al festival de Josep Carreras previsto para el 3 de agosto.

Carreras ya escogió este escenario para volver en 1988 después de superar una leucemia y, ahora lo hará con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu bajo la batuta de David Giménez.

El gran amigo del festival es de todas maneras Joan Manuel Serrat, el artista que más veces ha pasado por el auditorio de los jardines de Peralada y que lo hará por última vez el 16 de julio en el marco de su gira de despedida.

Por el momento, Bayerisches Staatsballett ha superado con nota la responsabilidad del arranque y, hasta el 6 de agosto, el público podrá disfrutar de todo el cartel de una cita convertida en clásica de los veranos de la Costa Brava.

David Alvarez