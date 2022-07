Denuncian a expresidente de México por presuntas transferencias opacas hacia España

El expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018) recibió presuntamente un poco más de un millón de dólares a través de transferencias internacionales irregulares, afirmó este jueves el gobierno, quien entregó un expediente a la fiscalía mexicana.

Denuncian a expresidente de México por presuntas transferencias opacas hacia EspañaMéxico, 7 Jul 2022 (AFP) - El expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018) recibió presuntamente un poco más de un millón de dólares a través de transferencias internacionales irregulares, afirmó este jueves el gobierno, quien entregó un expediente a la fiscalía mexicana.El exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), "por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos", dijo en conferencia de prensa Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una dependencia de la secretaría de Hacienda."Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea (de Peña Nieto) desde una cuenta en México hacia España", añadió Gómez.Dichos movimientos, realizados entre 2019 y 2021, "resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente", precisó el funcionario.La UIF entregó ese expediente a la fiscalía para que investigue esos movimientos.Además "se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos" y una de ellas "es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente".Ambas empresas recibieron contratos del Estado mexicano durante el gobierno de Peña Nieto por 10.000 millones de pesos, prosiguió Gómez.La difusión de esa información se produce después de que medios de comunicación publicaran que el exmandatario vive en un exclusivo barrio de Madrid, conocido por sus altas rentas y protocolos de seguridad, donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem."Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales", respondió en Twitter Peña Nieto.El diario español El País reportó este jueves que el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, arrestado en México en julio de 2019 por delincuencia organizada y lavado de fondos, posee una vivienda de unos 5 millones de dólares en el Hotel Four Seasons de Madrid. jg/st/ll