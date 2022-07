Andonovski dice que Estados Unidos corrigió y no perdió duelos individuales

Monterrey (México), 7 jul. El seleccionador de Estados Unidos de fútbol femenino, Vlatko Andonovski, afirmó este jueves que su equipo aprendió del primer partido ante Haití y contra Jamaica ya no perdió en los duelos mano a mano.

"En comparación ya no corrimos tanto como en el juego ante Haití en el que perdimos muchos duelos individuales, son pequeñas cosas, pero mejoramos", dijo el entrenador luego de la goleada de su equipo, bicampeón del mundo, por 0-5 sobre Jamaica.

La formación dirigida por Andonovski debutó en el Campeonato W de la Concacaf con triunfo de 3-0 sobre Haití.

El torneo, que se desarrolla en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, reparte cuatro plazas directas para la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023 y una para los Juegos Olímpicos de París de 2024.

En este partido Estados Unidos dominó ampliamente a Jamaica. Tomó rápida ventaja con un doblete que consiguió Sophia Smith antes del minuto 10. En el segundo tiempo completaron el 0-5 Rose Lavalle, Kristie Mewis, de penalti, y Trinity Rodman.

El estratega confió en que sus dirigidas mantendrán el ritmo cuando enfrenten a México en la última jornada de la fase de grupos.

"Estamos emocionados por ese partido, lo esperamos con ansias. Esperamos que de mantener el ritmo podremos clasificarnos para la Copa del Mundo", subrayó.

El equipo norteamericano no contó con su estrella Megan Rapinoe, premio The Best FIFA 2019, ella viajó a su país para ser condecorada con la Medalla Presidencial de la Libertad la cual le fue entregada este jueves por el presidente estadounidense Joe Biden, algo que destacó Vlatko.

"Era muy importante porque esta medalla no se trata de su éxito en la cancha, sino de la manera en que utiliza su imagen como plataforma para ayudar e impulsar a las personas que no pueden ayudarse así mismas", reconoció el técnico.

Con la victoria, Estados Unidos llegó a seis unidades, es líder del A en el que Jamaica es segundo con tres. México y Haití aún no tienen puntos.

En la tercera fecha del Campeonato W de la Concacaf el equipo dirigido por Andonovski, que se encamina al Mundial de 2023, cerrará la primera fase ante México el próximo lunes. EFE

