Albares: "El multilateralismo es la única solución a los grandes desafíos"

Nusa Dua (Indonesia), 8 jul. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó hoy que "España no va a regatear ningún esfuerzo por aportar al multilateralismo, porque es la única solución en estos momentos a los grandes desafíos", tras participar en una reunión con sus colegas del G20 en Bali (Indonesia).

En declaraciones a Efe tras la reunión, que transcurrió entre el jueves y el viernes en Nusa Dua (en el este de Bali), Albares defendió que los desafíos actuales, entre ellos la crisis climática, la seguridad alimentaria y la lucha contra el subdesarrollo, "solo pueden tener una respuesta multilateral".

Albares en las sesiones dado que España es país invitado del grupo de las 20 principales economías industrializadas y emergentes, marcadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la presencia en Bali del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

"La cumbre se ha centrado en la agresión ilegal injustificada de Rusia a Ucrania y sus consecuencias", aseveró Albares, quien admitió que, si bien "ha habido una confrontación de opiniones" en el grupo, "también se ha puesto de relieve hoy más que nunca la necesidad de trabajar todos juntos".

En ese sentido, valoró el esfuerzo de la presidencia indonesia, que invitó a todas las partes a Bali, desatendiendo los llamamientos de países como Estados Unidos para que expulsara a Rusia de los encuentros, aunque Albares afirmó que "no todos hemos estado con el mismo talante".

"Una mayoría hemos venido a construir, a trabajar juntos, buscar la paz en el mundo, y alguno ha venido simplemente a dejar su mensaje y marcharse", afirmó el ministro, después de que algunos asistentes se quejaran de que Lavrov no había escuchado las intervenciones de sus colegas.

Lavrov, que solo mantuvo bilaterales con un puñado de ministros, entre los que no estuvo el español, pero sí el chino, Wang Yi, aseguró hoy desde Bali que su país está dispuesto a negociar con Ucrania y Turquía las vías para la exportación del grano ucraniano a través del mar Negro.

El bloqueo de Moscú supone que Kiev puede sacar solo 2 millones de toneladas al mes, el 60 por ciento menos que en tiempos de paz.

"Desde el 24 de febrero (cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania) me guío solamente por los hechos y no por las palabras. Me alegro de oír esas palabras, pero espero que vengan respaldadas por hechos", señaló Albares al respecto.

En su opinión, la intervención de Lavrov en la reunión "no tenía ninguna base con la realidad de lo que está ocurriendo, y yo he dejado claro que lo que se está produciendo en Ucrania es una guerra ilegal, y que las sanciones de la Unión Europea no tienen nada que ver con la crisis alimentaria porque excluyen el grano y los alimentos".

"Es la actitud rusa, impidiendo salir el grano, bombardeando los silos, los campos, lo que está provocando esta situación", agregó Albares, quien añadió que España "participará de cualquier iniciativa para que pueda salir el grano de Ucrania".

Durante estos días, el ministro español mantuvo una decena de reuniones bilaterales con sus homólogos de Estados Unidos, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur, Brasil, México, Sudáfrica, Japón e Indonesia.

A su homólogo japonés, Hayashi Yoshimasa, Albares trasladó "las condolencias de parte del Gobierno de España" por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, fallecido hoy tras ser tiroteado durante un mitin político.

Pese a las divisiones durante la cita en Bali, Albares consideró que, si bien la agresión de Rusia amenaza el multilateralismo, "la reunión de hoy ha demostrado que todos los países damos valor a estos foros, y una inmensa mayoría comprendemos que ni el país más poderoso del mundo puede hacer frente solo a los grandes desafíos globales". EFE

