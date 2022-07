¿Quién reemplazará a Boris Johnson? Ya comenzaron las apuestas

(Bloomberg) -- Boris Johnson renunció como líder del Partido Conservador luego de una serie de dimisiones en su gabinete, y las casas de apuestas se están preparando para la carrera por su reemplazo.

Johnson permanecerá como primer ministro interino hasta que se designe un nuevo líder, mientras que las fechas para la carrera por el liderazgo se anunciarán la próxima semana. Los sitios web de apuestas ofrecen pistas sobre lo que sucederá a continuación.

Los favoritos

El secretario de Defensa, Ben Wallace, cuyo desempeño en la respuesta de Gran Bretaña a la invasión rusa a Ucrania se ha considerado competente, es el favorito para suceder a Johnson según Sky Bet, que pagará 2/1 a que Wallace será el próximo líder conservador. Rishi Sunak es el segundo candidato más probable de la plataforma después de su renuncia como ministro de Hacienda.

Las probabilidades para Wallace en otros sitios son mucho más bajas, por ejemplo, en 888 Sport son de 6/1, según Oddschecker.

La ministra de Comercio, Penny Mordaunt, considerada en el partido por tener sólidas credenciales a favor del brexit, carisma y buenas cualidades de liderazgo, es la tercera favorita para suceder a Johnson, con una probabilidad de 7/1 en Sky. La secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, y el exsecretario de Salud Sajid Javid completan el resto de los cinco principales contendientes en Sky Bet.

Por su parte, se asignaron probabilidades de 14/1 tanto para el vice primer ministro, Dominic Raab, comp para el exsecretario de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt. El nuevo ministro de Hacienda, Nadhim Zahaui, y el político conservador Tom Tugendhat también están en las apuestas.

A pesar de la creciente especulación de una elección general este año, los corredores de apuestas sugieren que es más probable que se realice una votación nacional en 2023 o después.

Las probabilidades de las apuestas en política deben tomarse con cautela. En términos de mercado, reflejan las opiniones de los inversionistas minoristas, y no de profesionales que dedican su vida a analizar estas cosas. Sin embargo, dan sólidas pistas sobre qué políticos podrían lanzarse al ruedo cuando comience la carrera por el liderazgo conservador.

