Opiniones de analistas financieros y económicos sobre la dimisión de Boris Johnson

Manifestantes protestan contra el primer ministro británico Boris Johnson, en Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2022. REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES, 7 jul (Reuters) - Boris Johnson anunciará el jueves su dimisión como primer ministro británico, según una fuente gubernamental, tras ser abandonado por los ministros y los parlamentarios de su Partido Conservador, que consideran que ya no está capacitado para gobernar.

REACCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS:

La noticia de la inminente dimisión de Johnson contribuyó a que el índice FTSE 250, con empresas centradas en el mercado nacional, alcanzara un máximo de una semana, mientras la libra se fortalecía. Se revalorizaba un 0,8% en el momento de elaboración de este artículo. El índice FTSE 100 subía un 1%.

Frente al dólar, la libra esterlina avanzaba a 1,1994 dólares, lo que suponía un incremento del 0,6% en el momento en el que tocó el máximo del día, frente a los 1,1938 dólares anteriores a la noticia. El miércoles alcanzó un mínimo de 1,1887 dólares, el nivel más bajo desde marzo de 2020.

CITAS:

TIM GRAF, JEFE DE ESTRATEGIA MACRO DE EMEA, STATE STREET:

"La dimisión de Boris Johnson no cambia mucho la realidad macroeconómica del Reino Unido ni la realidad del mercado para la libra, donde la mezcla tóxica del aumento de los costes de los hogares, en particular de los costes energéticos domésticos, y la desaceleración del crecimiento parecen poner a prueba a cualquier futuro primer ministro".

"La libra esterlina podría estar mejor respaldada en los próximos días con la eliminación de la incertidumbre política a corto plazo, pero yo vería los repuntes como oportunidades para vender dado el malestar económico reinante. La ralentización del crecimiento también debería ser un pretexto para que el Banco de Inglaterra (BoE) frene sus planes de subir los tipos de interés, lo que pesaría aún más sobre la libra.

"Sin embargo, los activos británicos podrían no salir tan mal parados. Un Comité de Política Monetaria (del BoE) menos proactivo podría hacer que los 'gilts' (títulos de deuda pública británica) fueran más atractivos. Y la renta variable británica, especialmente las multinacionales de gran capitalización, debería poder continuar con su mejor comportamiento relativo, dado que esperamos que la debilidad de la libra se prolongue."

KIT JUCKES, ESTRATEGA MACRO, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

"El culebrón político del Reino Unido no importa mucho para la libra esterlina, a menos que abra una puerta a una política fiscal más relajada (positiva para la libra) y permita un enfoque más constructivo de las relaciones comerciales."

SAVVAS SAVOURI, ECONOMISTA JEFE, TOSCAFUND ASSET MANAGEMENT, LONDRES

"En cuanto a que el nuevo Gobierno lleve a cabo una política fiscal totalmente nueva con respecto al anterior, yo diría que cualquier diferencia será mínima. Un generoso plan de desguace de coches siempre es seguro; el dinero entregado por los desguaces es más generoso para las marcas británicas, lo que impulsa el aumento de la fabricación de automóviles en el Reino Unido, ayudando a la agenda de reequilibrio social. En términos más generales, repetiré lo que he mantenido obstinadamente pero con confianza: la economía del Reino Unido seguirá desafiando a sus detractores y ofreciendo unos buenos resultados en el mercado laboral e inmobiliario".

COLIN ASHER, ECONOMISTA, MIZUHO, LONDRES:

"Es difícil ver que la libra esterlina baje mucho más. Hubo un poco de revuelo cuando dijo que se iba pero, en primer lugar, la mayor parte ya está en la cotización a raíz de los últimos acontecimientos. En segundo lugar, esta contienda tiene que ver con la personalidad y la integridad más que con las medidas adoptadas".

"El mercado asume que la política económica no cambiará significativamente. No creo que el nuevo hombre llegue con recortes masivos de impuestos. Habrá retoques e incluso antes de esta semana la gente esperaba más alivio fiscal en otoño, cuando suban las facturas. Probablemente tengamos una política fiscal más relajada, pero como la contienda no es por las políticas aplicadas, cualquier expectativa de cambio de política económica será relativamente modesta en este entorno."

PHILIP SHAW, ECONOMISTA JEFE, INVESTEC, LONDRES

"Es normal que cuando se produce un caos político de esta naturaleza, arrastre a una moneda hacia abajo".

"Para la reacción de la libra esterlina, estamos viendo tres cosas posibles. En primer lugar, esta es la fase final de lo que ha sido un periodo incierto, sobre quién se queda en el número 10 o quién está en el número 10. En segundo lugar, es posible que consigamos una serie de negociaciones menos conflictivas con la UE sobre el protocolo de Irlanda del Norte, lo que reduce el riesgo de tensiones comerciales entre la UE y el Reino Unido, lo que es positivo para la libra".

"En tercer lugar, al dejar de ser Boris Johnson el primer ministro, se podría argumentar que la campaña a favor de la independencia de Escocia sufrirá un pequeño revés, lo que quizá reduzca el riesgo de un referéndum a favor de la independencia de Escocia, en caso de que se produzca, el próximo otoño (2023)".

