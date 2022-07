Moscú dice que ruido mediático en torno a baloncestista Griner "no ayuda"

Moscú, 7 jul.- El ruido mediático creado en EEUU en torno a la baloncestista estadounidense Brittney Griner, detenida en Rusia por presunto tráfico de drogas, no ayuda a las negociaciones entre Moscú y Washington para un intercambio de presos, declaró este jueves el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Tenemos mecanismos de negociación de estos temas establecidos desde hace tiempo. Comprendemos los intentos de la parte estadounidense de atizar esta situación, hacer ruido en el espacio público, pero no ayudan a la solución práctica de este asunto", declaró a la prensa, según Interfax.

Riabkov recordó que el proceso contra Griner no ha concluido y mientras no haya un veredicto de un tribunal, "no existe ninguna base formal" para hablar de próximos pasos.

Según el diplomático, la persistencia con la que EEUU califica como 'personas retenidas' a sus ciudadanos condenados o procesados en Rusia, "refleja la falta de deseo de Washington de asumir la realidad de un modo adecuado".

"Es bastante difícil dedicarse a una negociación detallada de cualquier tipo de intercambio" entre presos de ambos países en el contexto de tantas acusaciones, ruido mediático y en las redes creado por EEUU.

El viceministro de Exteriores ruso subrayó que lo que verdaderamente ayudará a Griner no son las comunicaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, con sus familiares, "sino una atención seria por parte de EEUU de las señales que reciben de Rusia, de Moscú, por los canales especializados".

Biden telefoneó este miércoles a la familia de Griner, después de que recibiera numerosas críticas por no haber respondido antes a una carta que le envió la deportista el lunes.

Según la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris conversaron por teléfono con la esposa de Griner, Cherelle, para garantizarle que están trabajando para liberar a su mujer lo antes posible, así como a otros estadounidenses arrestados "injustamente" en Rusia.

Biden leyó también a Cherelle el borrador de la carta que le escribió a Griner.

La deportista, de 31 años, doble campeona mundial y olímpica con su país, fue detenida en febrero en el aeropuerto de Sheremétevo en Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertinencias aceite de cannabis.

Seguidamente, la baloncestista, que mantiene su inocencia, fue arrestada por contrabando de drogas y se encuentra desde entonces en prisión preventiva.

Previamente, se supo que Rusia y Estados Unidos negocian el canje de la jugadora por el comerciante de armas ruso Víktor But, conocido como el "mercader de la muerte" y que cumple condena en una prisión estadounidense.

But cumple 25 años de cárcel, entre otras cosas, por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las FARC colombianas.

Recientemente, Rusia y EEUU intercambiaron al estudiante estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de cárcel por resistencia a la autoridad, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko, sentenciado en EEUU a 20 años por contrabando de drogas.