Morales: “En el Villarreal voy a sentir sensaciones que todavía no he vivido”

Vila-real (Castellón), 7 jul. El atacante José Luis Morales admitió este jueves, durante su presentación como jugador del Villarreal para las dos próximas temporadas, que en el club castellonense vivirá sensaciones que todavía no ha experimentado en su carrera pese a estar a punto de cumplir 35 años.

“He notado que querían que estuviera aquí y la verdad es que es difícil dejar escapar un club que estuvo peleando por una semifinal de Champions la temporada pasada. Aquí voy a sentir sensaciones que todavía no he vivido”, comentó Morales ante los medios de comunicación.

“Estoy muy feliz y contento de dar este paso en mi carrera, en un Villarreal que está creciendo y que demuestra estar al máximo nivel y compitiendo con los grandes de la Liga y de Europa”, remarcó.

Morales explicó que cree que puede estar ante el mejor momento de su carrera y dio las claves de lo que espera hacer en el Villarreal. "En el Levante he sido muy importante durante muchos años y a uno le gusta tener retos nuevos y ver hasta qué limites puedo llegar y ver qué nivel puedo demostrar en un equipo como el Villarreal”, indicó.

“Uno nunca se espera que un club como el Villarreal te pueda llamar. Si te llama es porque confía y porque el nivel es apto para estar”, agregó el madrileño, que desveló que cuando supo que el equipo de Unai Emery le quería le dejó claro a su agente que ésa era “la primera opción”.

Sobre su adaptación al club, Morales comentó que ha sido una llegada muy fácil. “Me lo han puesto todo muy sencillo los compañeros y el entrenador. Me he encontrado un vestuario con personas muy sanas, con un ambiente muy bonito y que me están demostrando su ayuda poco a poco”, dijo.

El futbolista madrileño, sin embargo, confesó que su salida del Levante no fue como esperaba tras once temporadas en Valencia. “No han sido las vacaciones soñadas, han sido días muy duros y con decisiones difíciles. Quería hacer las cosas bien, que no se formara todo el revuelto que se ha formado con mi salida”, afirmó.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, le dio la bienvenida en el acto de presentación y aseguró que espera que esté en el equipo “como mínimo” los dos años que ha firmado. “Y espero que esté más. Lo conocéis más que de sobra a Morales y espero que nos ayude a crecer en el proyecto del Villarreal”, indicó el máximo dirigente del equipo castellonense.