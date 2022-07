Las bolsas europeas suben impulsadas por las energéticas y los fabricantes de chips

Imagen de archivo de un gráfico del índice bursátil alemán DAX en una pantalla en la bolsa de Fráncfort, Alemania. 1 de julio, 2022. REUTERS/Staff/Archivo

7 jul (Reuters) - Las bolsas europeas subían el jueves impulsadas por los valores petroleros y los fabricantes de chips, con estos últimos viéndose favorecidos por los resultados preliminares de la empresa surcoreana Samsung, mientras los inversores esperaban las actas de la última reunión del Banco Central Europeo para obtener pistas sobre las subidas de tipos.

El índice continental STOXX 600 subía un 0,8% a las 0718 GMT, después de cerrar con un alza del 1,7% en la sesión anterior, al finalizar la huelga de los trabajadores noruegos del petróleo y el gas.

Las empresas de semiconductores STMicroelectronics, BE Semiconductors, ASM International y ASML Holding ganaban entre un 2,4% y un 3,3%, después de que Samsung Electronics Co Ltd registrara su mejor beneficio de abril-junio desde 2018, apuntalado por las fuertes ventas de chips de memoria a clientes de servidores.

Las acciones de Tenaris saltaban un 5,4% para impulsar el subíndice europeo de petróleo y gas, después de que Jefferies elevara su precio objetivo sobre la acción.

Todas las miradas están puestas en las actas del Banco Central Europeo, que se publicarán a las 11:30 GMT. Se publicarán antes de su reunión sobre política monetaria de julio, en la que se espera que el BCE suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en su esfuerzo por atajar la creciente inflación.

(Reporte de Devik Jain en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)