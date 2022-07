Jueves, 7 de julio de 2022 (22.00 GMT)

R.UNIDO GOBIERNO

Boris Johnson cedió a la presión de su partido y anunció su dimisión

Londres. Tras meses de suplicio y unas últimas horas de agonía en directo, Boris Johnson cedió este jueves a la presión de su partido y anunció su dimisión como primer ministro británico, aunque se mantendrá de manera interina hasta que los conservadores elijan un nuevo líder. Las últimas renuncias en el seno de su gabinete, conocidas a primera hora de este jueves, fueron una losa imposible de levantar. Todavía la noche anterior Johnson defendía su intención de seguir pese a que medio centenar de cargos gubernamentales habían abandonado el barco. En un artículo en el "Daily Telegraph" Tom Tugendhat, presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, se ofreció hoy a reemplazar a Boris Johnson: "Es momento de un comienzo limpio, es la hora de una renovación" escribió.

UCRANIA GUERRA

PUTIN

Putin advierte de que Rusia no ha empezado aún "nada serio" en Ucrania

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió hoy que Rusia aún no ha empezado "nada serio" en Ucrania, y subrayó que las tropas rusas se centran actualmente en el Donbás, en el este del país. "Todos deben saber que realmente que aun no hemos empezado nada serio. Al mismo tiempo no nos negamos a celebrar conversaciones de paz. Pero aquellos que se niegan deben saber que cuanto más tiempo pase tanto más complicado será llegar a un acuerdo con nosotros", dijo en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la Cámara Baja en el Kremlin.

SITUACIÓN

Tropas rusas intentan consolidarse en el este y Ucrania ataca su logística

Moscú/Kiev. Las fuerzas rusas intentaron el jueves consolidar su avance en el este de Ucrania con ataques con cohetes contra las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, mientras el Ejército ucraniano castigaba con fuego de artillería depósitos de armas y otros objetivos de Rusia para mermar sus capacidades logísticas. En su mensaje diario a la población, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, destacó que la artillería que el país ha recibido de sus socios occidentales "ha comenzado a trabajar muy poderosamente, de modo que las pérdidas de los ocupantes no harán más que aumentar cada semana".

UIP

Vicepresidenta de Uruguay viaja a Ucrania y Rusia en una misión de la UIP

Montevideo. La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, emprendió este jueves un viaje rumbo a Ucrania y Rusia como parte de la misión de la Unión Interparlamentaria (UIP) para contribuir con el diálogo y bregar por el fin de la guerra. Argimón, que ejerce como vicepresidenta del bloque latinoamericano del organismo, representará a los países de América Latina y el Caribe en el viaje que, según el presidente de la UIP, Duarte Pacheco, abarcará una visita a Kiev y Moscú, donde la delegación internacional se reunirá con legisladores y gobernantes de ambas naciones para cumplir con su rol de mediador.

FRANCIA GOBIERNO

Francia lanza un nuevo paquete contra la inflación pero marca límite al gasto

París. El Gobierno francés presentó este jueves un nuevo paquete de medidas para compensar el impacto de la inflación con un coste de 20.000 millones de euros que se suman a los 25.000 que ha gastado desde finales de 2021, pero con el mensaje de que todo tiene un límite y de que las empresas también deben contribuir. La subvención estatal de 18 céntimos de euro por litro de carburante que está en vigor desde el mes de abril se va a mantener hasta el 1 de diciembre pero en una cuantía que va a reducirse progresivamente, ya que pasará a 12 céntimos en octubre y a 6 en noviembre, entre otras medidas.

ECUADOR DIÁLOGO

Definida la hoja de ruta del diálogo entre el Gobierno de Ecuador e indígenas

Quito. La hoja de ruta para el diálogo ampliado entre representantes del Gobierno de Ecuador y del movimiento indígena para atender las demandas que motivaron la última ola de protestas quedó definida este jueves tras una fluida reunión, que se desarrolló a puerta cerrada, con la mediación de la Iglesia católica. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que en la cita desarrollada en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) se definieron las diez mesas temáticas que abordarán el pliego de peticiones planteado por los indígenas desde el inicio de las protestas, que se extendieron por dieciocho días.

ARGENTINA ECONOMÍA

Empresas argentinas de turismo reclaman mantener uso de tarjeta en exterior

Buenos Aires. La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) reclamó este jueves el uso de las tarjetas de crédito en los viajes al extranjero, después de que la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, desalentase este tipo de desplazamientos por la escasez de divisas del país. En una entrevista en la noche del miércoles con el canal noticioso TN, Batakis afirmó que "el derecho a viajar (al exterior) colisiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo".

EEUU RACISMO

El expolicía que mató a George Floyd es sentenciado a otros 21 años de cárcel

Washington. Un juez federal sentenció este jueves a Derek Chauvin, expolicía que asfixió al afroamericano George Floyd, a 21 años de prisión por violar los derechos civiles de la víctima. Chauvin ya fue condenado el año pasado por un tribunal estatal de Minnesota a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de Floyd, de los que cumplirá 15 años.

CORONAVIRUS URUGUAY

Un juez suspende la vacunación contra la covid-19 a los niños en Uruguay

Montevideo. Un juez suspende la vacunación de la Covid-19 a los menores de 13 años en Uruguay, país donde la vacuna no es obligatoria, mientras no se publiquen íntegros todos los contratos de compra de las vacunas suministradas en el país, entre otros requisitos. Uruguay inoculó a sus ciudadanos con las vacunas de la farmacéutica china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer. Solicitó además que se elabore un texto para entregar directamente a los menores de 13 años que se quieran vacunar donde se les informe sobre las sustancias que contiene cada vacuna, sus beneficios y riesgos, así como los efectos adversos. El Gobierno calificó el fallo como "un disparate".

EEUU CINE

Muere el actor James Caan, uno de los protagonistas de "The Godfather"

Los Ángeles (EE.UU.). El actor James Caan, que pasó a la historia del cine al interpretar a Sonny en la saga "The Godfather", falleció en la noche del miércoles a los 82 años, informó hoy su familia a través de su perfil de Twitter. Por su papel en la primera entrega de "The Godfather", Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como "The Rain People" (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola) "Brian's Song", "Rollerball" y "A Bridge Too Far".

MÚSICA DYLAN

Nueva grabación de "Blowin' in the Wind" de Dylan se subasta por 1,7 millones

Londres. Una nueva grabación de 2021 de "Blowin' in the Wind" de Bob Dylan se adjudicó este jueves por 1,48 millones de libras (1,76 millones de dólares, 1,73 millones de euros) en la casa de subastas Christie's de Londres, coincidiendo con el 60º aniversario de la icónica canción. Es la primera grabación de estudio desde 1962 que Dylan hace del tema, que pertenece originalmente a su segundo álbum, The Freewheelin' Bob Dylan, y se convirtió en uno de los símbolos del movimiento por los derechos civiles de los años 60 del siglo pasado. EFE

