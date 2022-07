Fritz rechaza ser 'lucky loser' en semifinales: "No quiero limosnas"

Londres, 7 jul. El estadounidense Taylor Fritz, eliminado en cuartos de final por Rafael Nadal, rechazó la hipótesis de entrar como 'lucky loser' (perdedor afortunado) en semifinales de Wimbledon ante la baja del español por lesión y dijo que no quiere "limosnas".

Pese a que la posibilidad de que un tenista sustituya a otro lesionado en mitad del torneo no se contempla en el reglamento, el americano salió al paso de aquellos que por redes sociales le decían que tendría que jugar él la semifinal contra el australiano Nick Kyrgios.

"No busco limosnas", dijo Fritz en Instagram. "Si no pude ganarle en la pista, no merezco estar en semifinales. Así de simple", añadió.

La regla del 'lucky loser' solo se aplica a aquellos tenistas que no pueden superar la fase previa de un torneo y que entran al cuadro final como repescados por la baja de otro jugador.

Un vez comienza el torneo eso ya no ocurre y los tenistas que no juegan un partido porque su rival está lesionado y se retira pasan directamente a la siguiente ronda, como hará Kyrgios, que no tendrá que jugar las semifinales y esperará en la final al británico Cameron Norrie o al serbio Novak Djokovic.