Fainé defiende los valores propios de las cajas en su congreso mundial

París, 7 jul. Isidro Fainé, presidente de la Asociación Española de Cajas, Bancos y Fundaciones (CECA) y de la Fundación La Caixa, defendió este jueves la utilidad en los "tiempos revueltos" actuales de los valores propios de estas entidades, en su congreso mundial en París.

Fainé, que como presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI) pronunció el discurso de apertura de su vigésimo sexto congreso que se celebra hasta mañana en la capital francesa, insistió en que hay que "proclamar alto y fuerte" que la responsabilidad social es un punto a su favor.

Hizo hincapié en que "el desarrollo social y humano" que aparece como objetivo de la actividad de las cajas "no es una imposición externa, no es una moda, no es una técnica de mercadotecnia. Para nosotros, actuar con responsabilidad social está unido de forma inextricable a nuestra identidad".

Contó que una de las enseñanzas de su experiencia profesional en bancos y en cajas es que el modelo de estas últimas es "genuino, único e imbatible".

Un modelo de negocio que implica un compromiso para dar el mejor servicio a los clientes, un buen trato a los empleados -a su juicio la prioridad- y ofrecer valor a los inversores con una visión de largo plazo.

Fainé reconoció que se está afrontando "un escenario adverso" con un crecimiento económico que es ahora peor que el que se había pronosticado en el anterior congreso de la WSBI, la inflación más elevada y las condiciones en las que viven la mayor parte de las personas no han mejorado.

"La buena noticia -añadió- es que los miembros del WSBI tenemos los instrumentos, el saber hacer y, lo más importante, la firme determinación para contribuir a resolver nuestras necesidades más perentorias y las de otras personas".

El congreso, que tiene como lema "Arraigado en la comunidad, responsable globalmente", cuenta entre otros con la participación de la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, el director general de la CECA, José María Méndez, o la secretaria de Estado española de Digitalización, Carme Artigas. EFE

ac/ig