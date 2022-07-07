EN BREVE-El regulador español acepta la OPA de MFE por 85,3 millones de acciones de Mediaset España

7 jul (Reuters) - Mediaset España Comunicación SA:
* LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN LANZADA POR MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. HA SIDO ACEPTADA POR EL 27,23% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIEDAD OFERENTE HA RENUNCIADO A LA CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN MÍNIMA
* LA OPA HA SIDO ACEPTADA POR 85,3 MILLONES DE ACCIONES, QUE REPRESENTAN UN 61,45% DE LAS ACCIONES A LAS QUE SE DIRIGÍA LA OFERTA Y EL 27,23% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD AFECTADA
* LA OPA LANZADA POR MFEMEDIAFOREUROPE ES POR EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, EXCEPTUANDO LAS ACCIONES INMOVILIZADAS QUE REPRESENTAN EL 55,69% DE DICHO CAPITAL
Texto fuente de Eikon:
Más cobertura de la empresa: (Redacción de Gdansk)