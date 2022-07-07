COLOMBIAAMÉRICAMÉXICOARGENTINATENDENCIAS
Jueves 7 de Julio de 2022
CoronavirusNewsletters
Agencias

EN BREVE-El regulador español acepta la OPA de MFE por 85,3 millones de acciones de Mediaset España

7 de Julio de 2022

7 jul (Reuters) - Mediaset España Comunicación SA:

* LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN LANZADA POR MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. HA SIDO ACEPTADA POR EL 27,23% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIEDAD OFERENTE HA RENUNCIADO A LA CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN MÍNIMA

* LA OPA HA SIDO ACEPTADA POR 85,3 MILLONES DE ACCIONES, QUE REPRESENTAN UN 61,45% DE LAS ACCIONES A LAS QUE SE DIRIGÍA LA OFERTA Y EL 27,23% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD AFECTADA

* LA OPA LANZADA POR MFEMEDIAFOREUROPE ES POR EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, EXCEPTUANDO LAS ACCIONES INMOVILIZADAS QUE REPRESENTAN EL 55,69% DE DICHO CAPITAL

Texto fuente de Eikon:

Más cobertura de la empresa: (Redacción de Gdansk)

TEMAS RELACIONADOS

Reuters

DEPORTES

Lanús buscará dar vuelta su serie ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

Lanús buscará dar vuelta su serie ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

Se conoció la lesión que sufrió Nadal en Wimbledon y hay preocupación de cara a las semifinales: “Hay algo que no funciona”

Estudiantes recibirá a Fortaleza por el pase a cuartos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

¿Donnarumma o Navas? Galtier tomó su primera decisión difícil en el PSG

La estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner se declaró culpable de los cargos de drogas impuestos por Rusia

ENTRETENIMIENTO

La tormentosa historia de amor de Alejandro Tommasi y su exesposo que terminó en “difamación”

La tormentosa historia de amor de Alejandro Tommasi y su exesposo que terminó en “difamación”

Rubí Ibarra de ‘La Academia’ recordó la muerte de un hombre en su fiesta de XV años: “El caballo se lo llevó”

Niurka arremetió contra ‘La Casa de los Famosos 2′ por referirse a la santería como brujería: “No les da el derecho”

Lorena Herrera reaccionó a acusaciones contra Coco Levy: pidió no callar pero tampoco “hacer tanto escándalo”

Jolette reaccionó a críticas por ser un ringtone para Yuridia: “Soy un crush”

TENDENCIAS

Un dinosaurio gigante de la Patagonia da nuevas pistas sobre por qué tenían brazos tan cortos

Un dinosaurio gigante de la Patagonia da nuevas pistas sobre por qué tenían brazos tan cortos

Ómicron BA.2.75: la experta argentina Marta Cohen pidió volver a usar barbijo frente a la nueva subvariante de COVID

Bill Gates revela la hoja de vida que enviaba a las empresas cuando era joven

WhatsApp se actualiza: los usuarios ya pueden pixelar fotos antes de enviarlas

Las 7 respuestas sobre la píldora contra el COVID-19: quiénes se benefician y cuáles son sus efectos

INFOBAE AMÉRICA

Ministro del Interior asegura que Policía intenta recuperar equipos de periodistas retenidos en Cajamarca

Ministro del Interior asegura que Policía intenta recuperar equipos de periodistas retenidos en Cajamarca

Por sus escenas sexuales, cuestionan que se lea en los colegios una reconocida novela sobre femicidio

La tormentosa historia de amor de Alejandro Tommasi y su exesposo que terminó en “difamación”

Cúcuta regresa al fútbol colombiano y supera las expectativas en venta de abonos

Tribunal de Cundinamarca aceptó demanda contra la elección del contralor de Bogotá