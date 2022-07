El Tribunal de Estrasburgo condena a Grecia por un naufragio de inmigrantes

Estrasburgo (Francia), 7 jul. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este jueves a Grecia por no haber hecho lo posible para evitar el naufragio de una patera de inmigrantes en el que murieron once de ellos, por no investigarlo y por dar un trato degradante a los supervivientes.

En su sentencia, el TEDH obliga a indemnizar con 330.000 euros a los dieciséis demandantes (trece afganos, dos sirios y un palestino).

Los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2014 cuando un bote con 27 inmigrantes que había salido de Turquía en el mar Egeo se dirigía a la isla griega de Farmakonisi.

Según la versión de los denunciantes, el barco de los guardacostas griegos se puso a navegar a su lado a gran velocidad para tratar de forzar la vuelta de los migrantes a la costa turca y "provocó el vuelco de la embarcación".

Para las autoridades griegas, la patera "estaba siendo remolcada a la isla de Farmakonisi para rescatar a los refugiados y volcó debido al pánico de los pasajeros y a sus movimientos bruscos".

En su fallo, los jueces europeos señalan que el caso "tenía aspectos muy complejos que sólo conocían las autoridades" a las que reprochan la falta de transparencia en la investigación.

"Es muy dudoso -subrayan- que los demandantes pudieran participar adecuadamente en el procedimiento, que se refería a asuntos muy graves, sin las grabaciones que habían solicitado, ya que la esencia del caso residía precisamente en ese aspecto".

La sala quinta del Tribunal de Estrasburgo considera que Grecia vulneró el derecho a la vida de los demandantes, en su aspecto procesal, al no examinar las alegaciones y no investigar las circunstancias que podían haber aclarado las causas del naufragio.

Ese derecho, recogido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, también se vulneró porque las autoridades "no hicieron todo lo que razonablemente cabía esperar de ellas para ofrecer a los demandantes y a sus familiares el nivel de protección exigido".

Respecto al artículo del convenio que prohíbe la tortura y los malos tratos, el TEDH recuerda que, tras desembarcar, los migrantes supervivientes fueron desnudados en una cancha de baloncesto al aire libre y cacheados delante de un grupo de soldados.

Para los magistrados europeos, ese cacheo pudo generar "un sentimiento de arbitrariedad, inferioridad y angustia" que constituye "un grado de humillación superior al de un registro corporal" y en esas circunstancias supuso "un trato degradante". EFE

ja/ac/cg