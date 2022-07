El rey pide a los medios ser “contundentes" si la democracia se ve amenazada

Madrid, 7 jul. El rey ha emplazado este jueves a los medios de comunicación a ser “especialmente contundentes” cuando la calidad democrática “se ve amenazada, se resiente o degrada”, al subrayar que es necesario contar con un periodismo “libre, comprometido con la verdad y valiente”.

Felipe VI ha reivindicado y dignificado la profesión periodística durante su intervención en la cena de entrega de los premios “Mariano de Cavia”, “Luca de Tena” y “Mingote” que concede el diario de ABC y que en esta edición han recaído en el escritor Andrés Trapiello, la exdirectora del Diario de Navarra Inés Artajo y el fotoperiodista Emilio Morenatti, respectivamente.

La reina Letizia no ha podido asistir debido a que sigue teniendo covid. “Por desgracia, como sabéis, ella no puede estar aquí con nosotros y lo siente mucho. Me pide que os envíe un saludo. Paciencia y pronto a continuar”, la ha disculpado don Felipe.

El jefe del Estado ha aprovechado la entrega de uno de los premios más prestigiosos del ámbito periodístico en España para destacar el papel “imprescindible” de los medios de comunicación en un contexto “muy exigente” como el actual.

“Las democracias, sobre todo en momentos de incertidumbre, siguen precisando de un periodismo libre, comprometido con la verdad, que sea valiente y se mantenga firme”, ha sostenido el rey.

Y en ese “complejo” ejercicio, ha hecho hincapié en que los medios “han de permanecer especialmente contundentes y consecuentes cuando la calidad democrática se ve amenazada, se resiente o degrada".

“Siempre con los lectores como guía prioritaria, al servicio de una sociedad que tiene derecho a obtener de la información los recursos y mecanismos necesarios que le permitan comprender y ubicarse en el entorno, ahora complicado y desafiante, que les rodea”, ha apostillado.

Tras recordar la exigencia de ética pública que tienen los medios, ha apuntado que “divulgar contenido es fácil” y que lo realmente complicado del buen periodismo es “transformar esa información en un producto de calidad, profesional y equilibrado”.

“Los periodistas sois un bastión ante la presión de cada hecho noticioso. Y cada palabra que empleáis debe ser siempre una verdad que deje cicatriz”, ha reflexionado.

El monarca ha opinado que las sociedades libres se sustentan sobre unos poderes “en equilibrio constante, sometidos a un preciso control recíproco”, en el que la prensa tiene un rol decisivo en su contribución a la calidad democrática al fomentar el debate público y promover la opinión pública.

Ante el peso que ha adquirido la digitalización en la sociedad, ha recomendado evitar que se generen brechas entre los medios y la sociedad, así como “favorecer la autogestión editorial y ganar en credibilidad”.

Para el jefe del Estado, los premios que concede el ABC, que este año cumplen la 102 edición, son “magnífica expresión y verdadero reconocimiento de las letras y las palabras, de las ideas y los valores”.

“Con ellos agradece y honra al mejor periodismo, el que busca y logra la calidad como su auténtica base”, ha ensalzado.

Felipe VI ha enfatizado que los tres galardonados son buen ejemplo del “compromiso, la profesionalidad y la vocación” periodísticas.

A Trapiello le ha definido un escritor de palabra “tan transparente y limpia como severa y realista”, que “huye del adoctrinamiento mientras sumerge a sus lectores en la lógica y la belleza de la palabra sencilla”.

De Inés Artajo, ha elogiado su larga trayectoria periodística y el que fuera la primera directora del Diario de Navarra.

“Reconoce la cercanía del periodismo al ciudadano (…) Dicen que la prensa local no tiene clientes, ni suscriptores, ni siquiera lectores… Tiene vecinos. Y eso lo dice todo”, ha valorado.

También ha alabado a Morenatti por su trayectoria y por la fotografía que le ha valido el premio, tomada en La Palma de una vivienda totalmente cubierta de cenizas junto al volcán.

“Belleza y drama, en definitiva, unidos por el objetivo siempre vigilante de Emilio”, ha descrito.

Morenatti no ha estado presente en la gala y ha sido su hermana María Ángeles la que ha recogido el premio en su nombre.

A la cena, celebrada en la sede de ABC de Madrid, han asistido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, así como el máximo responsable de Vocento, Ignacio Ybarra, entre otros.