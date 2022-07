EEUU buscará acuerdos por Ucrania en G20 evitando a Rusia, China

(Bloomberg) -- Estados Unidos buscará forjar acuerdos sobre Ucrania con países de ideas afines al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Bali esta semana, dijo el jueves un funcionario sénior del Departamento de Estado, una señal de que un consenso más amplio será difícil con Rusia y China presentes.

Con el G20 dividido, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, utilizará el evento para enfatizar que Washington no puede hacer negocios como de costumbre con Moscú y argumentar que muchos de los problemas que enfrenta el mundo, incluida una crisis alimentaria y energética, fueron causados por la invasión de Rusia, según el funcionario.

Por separado, las conversaciones de Blinken con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el sábado cubrirán un rango de temas respecto a la relación entre Estados Unidos y China, dijo el funcionario. Pero un tema clave, un anuncio sobre la reducción de aranceles que involucran productos chinos, no está previsto, agregó la persona. Ese tema fue el foco de una llamada entre el viceprimer ministro chino, Liu He, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el martes.

Las conversaciones de Blinken-Wang y la llamada entre Yellen y Liu son la última señal de que la comunicación entre Washington y Pekín se está recuperando después de que las relaciones llegaron a su nivel más bajo en décadas, según dijo el enviado de EE.UU a China. También se espera que la reunión en Bali ayude a sentar las bases para una llamada entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping a fines de este mes.

Los funcionarios estadounidenses se han sentido frustrados por lo que ven como un eco de China de la desinformación de Moscú sobre la invasión de Ucrania y la decisión de abstenerse de una votación que la condenaba a principios de este año en las Naciones Unidas. Washington advirtió a Pekín, que declaró una amistad “sin límites” con Rusia poco antes de la invasión de febrero, que sus empresas y funcionarios podrían enfrentar sanciones si el país se moviliza para ayudar en la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin.

El subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Kristenbrink, dijo anteriormente que Blinken espera tener una discusión sincera sobre la guerra con Wang.

Blinken también enfatizará el compromiso de EE.UU. con una “diplomacia intensa” con Pekín y con “manejar de manera responsable la intensa competencia” entre los dos países, dijo Kritenbrink, y agregó que EE.UU. quiere hacer todo lo posible para “prevenir cualquier error de cálculo que podría conducir inadvertidamente a conflicto y confrontación”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha sido invitado a la reunión en Bali, aunque no está claro si asistirá en persona o virtualmente. También está prevista la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

