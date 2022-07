DAZN espera crecer un “triple dígito porcentual” con los derechos de LaLiga

Óscar Maya Belchí

Madrid, 7 jul. Bosco Aranguren es el director general de DAZN España desde el pasado 18 de abril. Tras una amplia experiencia en diversas multinacionales, asumió el reto de liderar a la OTT de cara a una nueva etapa en la que han adquirido los derechos de LaLiga Santander para las próximas cinco temporadas, tras pagar 2.400 millones de euros. Una apuesta con la que, como asegura en una entrevista con EFE, esperan “un crecimiento de triple dígito porcentual, a la altura de las tecnológicas”.

Para ello han presentado diversos planes este jueves, con los que buscan “democratizar y hacer las audiencias más grandes” a través de “un precio más atractivo”.

Ver los cinco encuentros por jornada de LaLiga Santander y resúmenes de todos en DAZN costará 18,99 euros al mes. Disfrutar del resto de contenidos de la plataforma -Fórmula 1, Moto GP, Premier League, Euroliga y boxeo, entre otros- mantendrá el precio de 12,99 euros mensuales. Y por último, el lote completo, el ‘plan DAZN Total’, tendrá un coste de 24,99 euros al mes o la posibilidad de elegir la opción anual con pago fraccionado de 19,99 euros cada mes. Opciones que Bosco Aranguren explica a EFE.

Pregunta: ¿Qué relación tiene usted con el deporte?

Respuesta: Mi relación es de practicante, desde niño. Siempre me ha gustado practicar los típicos deportes de niño. Sigo haciendo muchos, pero todos mal (ríe). Lo que más me divierte de todo es aprender. Hace poco retomé el tenis y lo primero que me dijeron fue: “olvídate de todo lo que creías que sabías”.

P: Vodafone, Facebook, Lexus, Google, Microsoft… ¿por qué pasarse a una OTT deportiva como DAZN?

R: Dentro de todo ese bagaje hay experiencias muy relevantes para el proyecto que tenemos entre manos. El primero, telecomunicaciones. Hay que adquirir nuevos clientes, cuidarlos, manejar la base de clientes… es una experiencia muy importante. Por otro lado, tenemos acuerdos con empresas de ‘teleco’. También las experiencias, de casi diez años, en empresas tecnológicas como Google, Microsoft y Facebook; esa es la principal diferencia para abordar este proyecto. Somos un ‘broadcaster’, pero también una tecnológica; y esto es fundamental para lo que queremos hacer que es rentabilizar los derechos y la apuesta tan grande que estamos haciendo en España.

P: Se dice que cada vez el deporte es más negocio que deporte, pero este tiene mayores emociones. ¿Cómo le ayuda su experiencia a lidiar con esto?

R: Sobre todo con la experiencia en estrategias de marca en empresas de consumo y automoción; donde la pasión existe. Lo que veo es que el deporte tiene un efecto multiplicador, las cosas se viven mucho desde el sentimiento. Esto es un efecto amplificador.

P: El gran cambio para esta temporada en clave DAZN son los derechos de la Liga, para los próximos cinco años. En marzo de 2019, antes del lanzamiento de la OTT en España, hablé con Veronica Diquattro, en ese momento vicepresidenta ejecutiva para el sur de Europa en DAZN, y ya me dijo que era un objetivo. ¿Es un sueño cumplido para la compañía?

R: Es un sueño y una grandísima apuesta. Estamos muy contentos de tener la Liga, y esto te da una visión de la apuesta de DAZN por un mercado como el español. En términos económicos tenemos un compromiso de pagar 2.400 millones en los próximos cinco años, que te permite un periodo de construcción importante.

P: Se fueron Cristiano y Messi, no han llegado Mbappé ni Haaland… se dice que LaLiga Santander está perdiendo valor, que interesa menos, pero su apuesta demuestra lo contrario.

R: Apostamos por la Liga porque creemos que es un productazo. Nosotros tenemos nuestras propias fuentes de información, pero lo que vemos es que el interés de la Liga a nivel de usuario se ha incrementado año a año, pero el número de suscriptores no han acompañado en la misma dirección; ahí pensamos que esta es nuestra gran oportunidad. ¿Cómo es posible que esto pase? Hay gente que se ha quedado fuera y venimos a ocupar ese lugar, el de hacer la Liga mucho más accesible a esa audiencia.

P: ¿Qué les aporta la alianza con Movistar+ y Orange?

R: Nosotros tenemos la gran suerte de tener a estos dos enormes socios, que tienen la misma visión que nosotros y con los que, lógicamente, hemos tenido nuestras épocas de negociación porque son de muchísimo detalle e importancia. Nos sentimos como socios, vamos de manera conjunta y ganamos todos

P: En España, el consumo de deporte, en cuanto a pagar por verlo, es diferente a otros países. ¿Han visto un cambio en este antes de lanzarse a por algo tan gordo como LaLiga Santander?

R: Sí, y sobre todo lo que nos anima es nuestra propia experiencia, hemos visto una evolución a través de nuestros propios contenidos y esto nos lleva a entender que la madurez de la audiencia en España, a la hora de pagar por determinados contenidos, está en un estadio que en 2019, en nuestra llegada, no existía. Lo que ha pasado desde 2019 hasta hoy, y hablo de la pandemia, es relevante porque, claramente, ha hecho que todos evolucionemos muy rápido y maduremos muy rápido en términos digitales.

P: En clave espectador, ¿cómo se podrá ver LaLiga Santander la temporada que viene?

R: De varias formas, a través de nuestros socios -Movistar+ y Orange-, o de forma directa con nosotros, que tenemos cinco partidos en cada una de las 35 jornadas -habrá otras tres en las que Movistar+ tenga los diez encuentros en exclusiva-. Y nuestros socios retransmitirán el conjunto de LaLiga Santander.

P: Y lo más importante, ¿cuánto va a costar?

R: Voy por partes. Queríamos tener una oferta modular. Creemos que la Liga es un contenido muy interesante y amplio en cuanto a audiencia potencial, pero hay gente que quiere quedarse con la actual propuesta de contenidos de DAZN. Por esto, vamos a respetar a esos y tendremos un primer plan, el ‘plan Esencial’, que es el que se conoce hoy en día de DAZN, que va a mantener su precio en 12,99 euros al mes. Si solo quieres contratar la Liga, el ‘plan LaLiga’, que tendrá un coste de 18,99 euros mensuales. Y luego, el ‘plan Total’, con todos los contenidos, con un coste mensual de 24,99 euros.

Muchas veces nos preguntáis cómo hemos llegado a estos precios. Está el factor que no podemos obviar que es el coste de los derechos, que te da una idea de por dónde pueden ir los tiros. Luego, puedes hacer dos estrategias. Ir a valor, que es poner un precio alto para poder rentabilizar buscando una audiencia menor; o intentar democratizar y hacer las audiencias más grandes con un precio más atractivo, esto es lo que buscamos. Queremos acercar el contenido a los potenciales usuarios.

P: ¿Qué número de suscriptores tiene DAZN en España?

R: No te puedo dar el número (ríe), pero la información que te puedo compartir es que vamos perfectamente en el que era nuestro plan. Hemos crecido mucho en los últimos años y nuestra proyección es que lo sigamos haciendo los próximos meses.

P: Habla de seguir creciendo. ¿Tienen una previsión de crecimiento gracias a haber adquirido los derechos de LaLiga Santander?

R: Con la Liga, esperamos un crecimiento de triple dígito porcentual; nos metemos en rango de crecimiento de una tecnológica.

P: La última, ¿el futuro de DAZN va más allá de adquirir derechos deportivos? Estrategias como eventos, ‘naming’…

R: Al final, lo que estamos buscando es que esta empresa sea rentable y sostenible. Es complicado rentabilizar los derechos deportivos en formatos tradicionales. Nuestra mayor fuente de ingresos va a venir en forma de suscripciones y acuerdos publicitarios, pero sobre eso tenemos que seguir construyendo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es “sí; vais a ver nuevas propuestas dentro de DAZN, siempre vigilando que sean relevantes para nuestros usuarios”. EFE

