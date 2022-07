Colombia critica que el proceso de los exmilitates por el magnicidio no avance en Haití

Bogotá, 7 jul. La canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, criticó este jueves que el proceso por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en el que están involucrados exmilitares colombianos, no haya avanzado en un año.

"Es totalmente irregular que haya unas personas detenidas por tanto tiempo sin que tengamos la garantía de que hay un proceso que está avanzando, de que haya alguna claridad sobre qué otras responsabilidades se están buscando por parte de las autoridades haitianas", dijo Ramírez al término de una reunión con familiares de exmilitares presos en Haití.

Más de 40 personas están detenidas por el magnicidio, muchos de ellos exmilitares colombianos integrantes del comando de asalto, mientras que la investigación sobre el caso está en un punto muerto un año después del crimen ocurrido la madrugada del 7 de julio de 2021.

La canciller y vicepresidenta Ramírez llamó a que haya "claridad sobre qué otras responsabilidades se están buscando por parte de las autoridades haitianas, quiénes son las personas haitianas involucradas, todo lo que se debería conocer a estas alturas cuando ha transcurrido un año de la muerte del presidente de Haití".

Explicó que el cónsul colombiano en Haití visita periódicamente a los detenidos, verificando cuáles son sus condiciones de reclusión, asegurándose de que tengan el respeto debido a sus derechos humanos.

Detalló que los exmilitares están en un sitio de reclusión distinto al que tenían inicialmente porque aparentemente allí habían recibido amenazas.

Por su lado, Milena Carmona, la pareja del subteniente retirado Jheyner Carmona, dijo a Efe que no ha podido hablar con su esposo y la única comunicación fue "hace 15 días”, cuando recibieron “una nota escrita por él a través de la Cruz Roja que les hizo una visita en Haití".

Pidió que los exmilitares colombianos tengan la oportunidad de "defenderse en ley" pero que eso no ha sido posible porque el proceso no avanza y "ellos no tienen garantías de ninguna especie" y que "cada día su situación es más terrible".

Mientras tanto, el Gobierno de Haití reconoce "lentitud" en la investigación del magnicidio del presidente Moise, sin apenas avances un año después del asesinato, pero el ministro de Justicia, Berto Dorcé, no cree que se pueda hablar de negligencia.

En una entrevista con Efe con motivo del aniversario de la muerte del mandatario a manos de un comando que asaltó su residencia privada en la madrugada del 7 de julio de 2021, Dorcé evaluó la gestión del expediente, que a estas alturas no permite concluir quién mató a Moise.