Carmelo Cabrera: "Se ha ido mi pequeño gran dictador"

Madrid, 7 jul. Carmelo Cabrera, que militó durante once años en el Real Madrid de baloncesto, siete de ellos con Pedro Ferrándiz como entrenador, lamentó profundamente el fallecimiento del legendario técnico, este jueves, a los 93 años de edad.

Cabrera fue reclutado para la plantilla blanca por el propio Ferrándiz, al que cariñosamente apodó como el "pequeño gran dictador".

"Estuve en su noventa cumpleaños. Le decía 'mi pequeño gran dictador'. Era afable pero con una mano de acero. Me echó de dos entrenamientos pero me tenía como un revulsivo, tiraba de mí y eso era un orgullo para mí", recordó Cabrera en Real Madrid Televisión.

"Yo era jugador en las Palmas de Gran Canaria y me llamó Pedro Ferrándiz y me dijo que me quería fichar. No me creí que fuera él. Le dije que no quería bromas y me dio su teléfono y le llamé. Era él, me invitó a un torneo y desde entonces estuve con él, con su sapiencia. Era un genio. Estoy bastante afectado. Se ha ido mi entrenador. El que me fichó y dio la oportunidad de jugar Copas de Europa, se ha ido mi referente", relató Cabrera.

"Hablamos de un genio, un hombre capaz de cambiar el reglamento a nivel mundial. Siempre bromeaba en los homenajes, en las comidas. Pero era otra cosa en los entrenamientos, era la figura, arropado por Raimundo Saporta, por Santiago Bernabeu y luego por Luis de Carlos y eso le hacía mucho más grandes además de los títulos que ha logrado", añadió Carmelo Cabrera, más de 100 veces internacional con España.

Carmelo Cabrera destacó la dupla que formaba con Saporta, clave en el despegue internacional del Real Madrid en baloncesto. "Era un binomio entre Raimundo Saporta, en los despachos, y él en la cancha que trabajaba veinticuatro horas por el baloncesto para hacer del Real Madrid el equipo más grande de Europa".

"Fuera del campo era otra persona. Entrañable, con una gran conversación. No cambiaba la figura. Era muy educado. Mi juego chocaba con él porque yo tenía un baloncesto anárquico y, claro, él quería lo mejor para nosotros. No hacía distinción con nadie. Era un padre para nosotros. Fue nuestro referente. Fue el hombre más carismático que he conocido en el baloncesto nacional e internacional", insistió Cabrera. EFE

