Bucarest decreta que deberán ser rumanos al menos el 40 % de los jugadores

Bucarest, 7 jul. El ministro de Deportes de Rumanía, Eduard Novak, emitió este jueves un decreto que obliga a los clubes rumanos de todos los deportes a alinear a un mínimo de un 40 % de jugadores nacionales en todas las competiciones de equipos del país.

"Para ayudar a nuestros equipos nacionales, debemos dar prioridad y apoyar a los deportistas rumanos", dijo Novak en su cuenta de Facebook al anunciar el decreto, que entrará en vigor al inicio de la temporada 2022-2023 y que ya ha despertado enconadas críticas.

La reacción negativa de más relevancia ha sido la del presidente del Consejo Nacional contra la Discriminación, Csaba Asztalos, que considera la medida "discriminatoria" contra los ciudadanos del resto de países de la Unión Europea (UE).

"Viola las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", declaró.

La decisión tampoco fue bien recibida por uno de los principales clubes deportivos del país, el CS Dinamo de Bucarest.

"No creo que sea una decisión que vaya a ayudar al deporte rumano en general, pues necesitamos deportistas rumanos de calidad que jueguen por su valor, no por imposición de una norma", afirmado el presidente del CS Dinamo, Ionut Popa, que se quejó de que el ministro no les haya consultado.

Popa criticó, asimismo, la supuesta falta de apoyo del Ministerio de Deportes a la promoción del deporte base que hace el Dinamo, que pertenece, desde la época comunista, al Ministerio del Interior.

"No quiero criticar la opinión o la intención del ministro, pero, si quiere ayudar de verdad, (entonces) que apoye la formación en el deporte juvenil", añadió Popa, que teme que algunos equipos con muchos extranjeros en sus filas tengan problemas para comenzar la próxima temporada. EFE

