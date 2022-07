Ahora que Boris Johnson ha presentado su dimisión, ¿quién podría sustituirlo?

El primer ministro británico, Boris Johnson, sale tras hacer una declaración en Downing Street en Londres, Reino Unido. 7 de julio de 2022. REUTERS/Phil Noble

Por Andrew MacAskill y Kylie MacLellan

LONDRES, 7 jul (Reuters) - Boris Johnson presentó el jueves su dimisión como primer ministro del Reino Unido, cediendo a las peticiones de sus colegas ministeriales y de los parlamentarios de su Partido Conservador.

A continuación, un resumen de algunos de los que podrían estar en la contienda para reemplazarlo. Sin embargo, no hay un claro favorito y no están listados en orden de probabilidades.

LIZ TRUSS

La ministra de Asuntos Exteriores británica es la preferida de las bases del Partido Conservador en el poder y ha encabezado regularmente las encuestas entre los miembros del partido realizadas por el sitio web Conservative Home.

Truss tiene una imagen pública cuidadosamente cultivada y el año pasado fue fotografiada en un tanque, replicando una famosa foto de 1986 de la primera mujer en ser primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher.

Esta mujer de 46 años hizo campaña inicialmente contra el Brexit, pero tras el referéndum dijo que había cambiado de opinión.

Pasó los dos primeros años del mandato de Johnson como secretaria de Comercio Internacional y el año pasado fue nombrada principal negociadora de Reino Unido con la Unión Europea.

Truss es ahora la encargada de negociar con la UE las normas comerciales posteriores al Brexit para Irlanda del Norte, donde ha adoptado una línea cada vez más dura en las negociaciones.

El lunes dijo que Johnson tenía su "respaldo al 100%" e instó a sus colegas a apoyarlo.

JEREMY HUNT

El exsecretario de Asuntos Exteriores, de 55 años, quedó en segundo lugar tras Johnson en la contienda por el liderazgo de 2019. Ofrecería un estilo de liderazgo más serio y menos controvertido después de la agitación de la presidencia de Johnson.

En los últimos dos años, Hunt ha aprovechado su experiencia como exsecretario de Sanidad para presidir la selecta Comisión de Sanidad del Parlamento británico y no se ha visto empañado por haber servido en el Gobierno actual.

A principios de este año, dijo que su ambición de convertirse en primer ministro "no se ha desvanecido por completo". Hunt dijo que votó a favor de la destitución de Johnson en una moción de censura el mes pasado que el primer ministro ganó por poco.

Hunt apoyó la permanencia en la UE antes de la votación de 2016. No está claro si sentiría la necesidad de mantener una línea dura contra Bruselas, para ganar el apoyo de los votantes conservadores, o si podría buscar una relación más pragmática para mejorar el comercio post-Brexit.

BEN WALLACE

El ministro de Defensa, Ben Wallace, de 52 años, ha subido en los últimos meses hasta superar a Truss como el miembro del Gobierno más popular entre los miembros del Partido Conservador, según Conservative Home, gracias a su gestión de la crisis de Ucrania.

Antiguo soldado, fue mencionado en los despachos en 1992 por un incidente en el que la patrulla que comandaba capturó a una unidad guerrillera del Ejército Republicano Irlandés sospechosa de intentar llevar a cabo un atentado contra el ejército británico.

Comenzó su carrera política como miembro de la asamblea descentralizada de Escocia en mayo de 1999, antes de ser elegido por primera vez al parlamento de Westminster en 2005.

Fue ministro de Seguridad desde 2016 hasta que asumió su actual cargo tres años después, ganando elogios cuando su departamento evacuó a ciudadanos británicos y aliados de Afganistán el año pasado, y por el envío de armas a Kiev.

Apoyó la permanencia en la UE antes del referéndum.

RISHI SUNAK

Sunak, que dimitió de su cargo de ministro de Economía el martes diciendo que los ciudadanos británicos "esperan con razón que el Gobierno sea dirigido de forma adecuada, competente y seria", era hasta el año pasado el favorito para suceder a Johnson.

Se le elogió por el paquete de rescate económico frente al COVID-19, que incluía un costoso programa de conservación de puestos de trabajo que evitó el desempleo masivo.

No obstante, Sunak recibió críticas por no dar suficientes ayudas al coste de la vida a los hogares. Las revelaciones sobre el estatus fiscal no domiciliado de su rica esposa y la multa que recibió, junto con Johnson, por infringir las normas de confinamiento del COVID han dañado su prestigio.

Su presupuesto de impuestos y gastos del año pasado puso a Reino Unido en camino de su mayor carga fiscal desde la década de 1950, lo que socava sus afirmaciones de que está a favor de la reducción de impuestos.

Sunak votó a favor de abandonar la UE en 2016.

SAJID JAVID

Javid fue el primer ministro del gabinete en dimitir en protesta por las acusaciones de que Johnson engañó a la opinión pública sobre lo que sabía de las acusaciones de acoso sexual contra un legislador conservador.

Antiguo banquero y defensor del libre mercado, Javid ha desempeñado varias funciones en el gabinete, la última como ministro de Sanidad. Dimitió como ministro de finanzas de Johnson en 2020.

Hijo de padres inmigrantes musulmanes paquistaníes, es un admirador de Thatcher y quedó cuarto en la contienda por el liderazgo en 2019 para sustituir a la ex primera ministra Theresa May.

Javid apoyó la permanencia en la UE "con pena y sin entusiasmo", diciendo que temía que las consecuencias de un voto de salida se sumaran a las turbulencias económicas.

NADHIM ZAHAWI

El recién nombrado ministro de finanzas impresionó como ministro de vacunas cuando Reino Unido tuvo una de las implantaciones más rápidas del mundo de las vacunas de COVID.

La historia personal de Zahawi, exrefugiado de Irak que llegó a Reino Unido de niño, le diferencia de otros aspirantes.

Fue cofundador de la empresa de encuestas YouGov antes de entrar en el Parlamento en 2010. Su último trabajo fue como secretario de Educación. Zahawi dijo la semana pasada que sería un "privilegio" ser primer ministro en algún momento.

Fue partidario de abandonar la UE.

PENNY MORDAUNT

La exsecretaria de Defensa fue despedida por Johnson cuando éste se convirtió en primer ministro después de que Mordaunt apoyara a su rival, Hunt, durante la última contienda por el liderazgo.

Mordaunt fue una apasionada defensora de la salida de la Unión Europea y llegó a los titulares nacionales por participar en un "reality show" de buceo ya desaparecido

Actualmente, como secretaria de Estado de comercio, Mordaunt calificó de "vergonzosas" las fiestas que incumplieron los confinamientos en el Gobierno. Anteriormente había expresado su lealtad a Johnson.

Mordaunt hizo campaña para salir de la UE en 2016.

TOM TUGENDHAT

El presidente de la comisión de asuntos exteriores del Parlamento británico, y antiguo soldado que luchó en Irak y Afganistán, ya ha indicado que se presentaría a cualquier contienda de liderazgo.

Ha sido un crítico habitual de Johnson y ofrecería a su partido una ruptura con los Gobiernos anteriores.

Sin embargo, nunca ha formado parte del gabinete.

Votó por la permanencia en la UE.

SUELLA BRAVERMAN

Braverman, abogada general del Estado y partidaria del Brexit, ha dicho que planea presentarse al liderazgo. Fue muy criticada por algunos abogados durante su mandato después de que el Gobierno intentara incumplir el derecho internacional sobre las normas comerciales post-Brexit en Irlanda del Norte.

Hizo campaña a favor de la salida de la UE y fue secretaria de Estado en el departamento del Brexit bajo el mandato de Theresa May, pero dimitió en protesta por el acuerdo del Brexit propuesto por la entonces primera ministra, diciendo que no iba lo suficientemente lejos en la ruptura de los lazos con el bloque.

(1 dólar = 0,7971 libras)

(Edición de Michael Holden, Jon Boyle, Catherine Evans, Mark Heinrich y Andrew Heavens; traducido por Tomás Cobos)