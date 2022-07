Veterinarios que cuidan la salud de las abejas

Un enjambre de abejas vuela sobre el techo de una casa. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Cuando el veterinario alemán Björn Wilcken observa sus colmenas, se fija en otras cosas que muchos de sus colegas apicultores. "Las abejas son uno de los animales de trabajo más importantes", señala Wilcken, y hace hincapié en la necesidad de cuidar la salud de estos insectos. Ese es el motivo por el cual el aficionado apicultor está a punto de convertirse en un veterinario especializado en abejas, uno de los pocos que hay en Alemania. Wilcken trabaja como veterinario en la administración pública de Berlín y necesita los conocimientos apícolas cuando, por ejemplo, los apicultores quieren trasladarse con sus colonias. "Tengo que ser capaz de evaluar si hay signos de loque americana para que no se propague esta enfermedad bacteriana entre las abejas en otros lados", detalla. Su trabajo también es importante para garantizar que la miel sea un alimento seguro. Aunque las abejas y su crianza son cada vez más populares, los veterinarios de abejas siguen siendo un grupo reducido. Según los datos de la Cámara Federal de Veterinarios, Alemania contaba en 2020 con solo 17 veterinarios especializados en abejas. Nueve de ellos han hecho su especialización convencional en abejas, ocho de ellos tienen un título adicional como especialistas de abejas. Al igual que Björn Wilcken, muchos trabajan en el sector público o en laboratorios. Casi nadie tiene una veterinaria típica para la atención de pequeños animales. "La idea de llevar adelante una veterinaria para abejas es honorable, pero no rinde comercialmente", señala. Además, comenta que los apicultores suelen obtener los medicamentos gratuitamente. El trabajo de un veterinario apicultor es diferente al de un especialista en perros, gatos, caballos o vacas. Con estos pacientes especiales no es posible realizar un análisis de sangre o utilizar un estetoscopio. "Nos fijamos menos en la abeja individual y más en toda la estructura social, incluida la colmena", explica. Un veterinario que se especializa en abejas se pregunta: ¿Las abejas vuelan tranquilas o están excitadas? ¿Tienen suficiente comida? ¿Los panales tienen moho? ¿La reina pone suficientes huevos? ¿Cómo es el entorno? Si es necesario, se toman además muestras de la miel, de los panales, de restos de alimentos e incluso de abejas muertas, y en caso de tener que tratar una enfermedad, se puede rociar la colmena con un medicamento. Dado que solo hay unos pocos remedios para abejas, es importante prevenir las enfermedades, como la infestación de ácaros varroa. Este parásito debilita el sistema inmunológico de la abeja y también puede transmitir otros virus causantes de enfermedades. El hecho de que Wilcken pueda diagnosticar y tratar las enfermedades de las abejas se debe a su compromiso personal. Tradicionalmente, las abejas solo se tratan como parte de la materia parasitología o como asignatura optativa en la formación universitaria alemana. Por su parte, la primera veterinaria especialista en abejas de Alemania, Heike Aupperle-Lellbach, cuenta que, en las universidades germanas, el estudio de las abejas solo forma parte de la materia parasitología o como asignatura optativa. Por eso, durante su periodo de asistente de investigación en la Universidad de Leipzig promovió la necesidad de añadir a la carrera de veterinaria una especialización en abejas. Aupperle-Lellbach se queja de que solo se pide colaboración a los apicultores y a los biólogos para la elaboración de nuevas leyes. "Hacen un trabajo estupendo, pero el control de las enfermedades de los animales, la ley de alimentos o la ley de medicamentos son temas veterinarios", afirma. Para reforzar la importancia de las abejas en la medicina veterinaria, la Sociedad Alemana de Medicina Veterinaria (DVG) creó en 2014 un grupo especializado en abejas. En la página web de la agrupación, que actualmente dirige Wilcken, figuran los datos de contacto de los especialistas en la salud de la abejas. La idea es vincular a estos veterinarios a efectos de que puedan ser contactados y participen, por ejemplo, en la lucha contra la loque americana. "Pero tenemos que admitir que no tenemos tantos médicos de abejas como necesitamos", sostiene Wilcken. Según Aupperle-Lellbach, esto podría cambiar si las cámaras de veterinarios alemanas permitieran reconocer los logros individuales de la especialización Aupperle-Lellbach cuenta que ella logró obtener el título porque el colegio de veterinarios reconoció su formación personal, teniendo en cuenta que en aquel momento no había una especialización formal en el estudio de las abejas. Entretanto, la Academia de Formación Veterinaria de la Asociación Alemana de Veterinarios ofrece desde 2015 cursos de capacitación para veterinarios sobre temas apícolas. El hecho de que los expertos en abejas sigan siendo una rareza no solo se da en Alemania. "El estudio de las abejas no es contemplado del mismo modo que otras disciplinas dentro de la carrera de veterinaria en la Unión Europea (UE)", concluyó un grupo internacional de investigadores en 2019. Según la publicación, el estudio de los animales de laboratorio o de los peces reciben más atención. Sin embargo, advierten que la mortalidad de las abejas es elevada debido a diversas influencias, como el uso de pesticidas y el cambio climático. El documento destaca que una especialización en esta temática después de la graduación solo es posible en 19 instituciones de toda Europa. Sin embargo, Wilcken también considera que los veterinarios apícolas son generadores de redes que quieren vincular su experiencia con los conocimientos de otros expertos en abejas. "La abeja es una criatura demasiado multifacética como para asignársela a un solo grupo profesional. Y si todo el mundo aporta algo será magnífico", enfatiza el apicultor y funcionario de salud pública. dpa