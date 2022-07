Ucrania pide a Turquía investigar otros tres barcos rusos que según Kiev tendrían grano robado

Por Jonathan Spicer y Reade Levinson

ESTAMBUL, 6 jul (Reuters) - Ucrania ha pedido a Turquía que le ayude a investigar tres barcos de bandera rusa como parte de los esfuerzos de Kiev para investigar el supuesto robo de grano en el territorio ocupado por Rusia, según documentos oficiales.

En una carta del 13 de junio, de la que no se había informado anteriormente, la Fiscalía General de Ucrania pidió al Ministerio de Justicia de Turquía que investigara y aportara pruebas sobre los tres barcos mencionados que sospecha que han estado implicados en el transporte de grano supuestamente robado de territorios ucranianos recientemente ocupados, como Jersón.

La carta, a la que tuvo acceso Reuters, dice que los barcos viajaron desde la principal terminal de grano de Crimea en Sebastopol en abril y mayo y presiona a Ankara para obtener documentación sobre su carga y su llegada a los puertos turcos. Rusia se anexionó Crimea en 2014.

Los tres grandes graneleros de carga seca —Mijaíl Nenashev, Matros Pozynich y Matros Koshka- son propiedad de una filial de una empresa estatal rusa sancionada por Occidente llamada United Shipbuilding Corporation, según Equasis, una base de datos de transporte marítimo. La empresa rusa no respondió a una solicitud de comentarios.

Si se comprueba que United Shipbuilding Corporation transportó grano desde el territorio ucraniano recientemente ocupado, se sumaría a las nuevas pruebas de la implicación de entidades estatales rusas en la exportación de lo que Kiev alega que son bienes robados. Ucrania ha acusado públicamente a Moscú de robar grano desde la invasión de febrero; Rusia ha negado repetidamente que haya robado grano ucraniano.

El conflicto en Ucrania ha aumentado la preocupación por la seguridad alimentaria tanto en el país como en el resto del mundo, lo que ha hecho que los precios mundiales de los alimentos alcancen niveles récord este año.

Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo, pero tiene dificultades para exportar sus productos debido a la guerra que asola su costa meridional y al bloqueo de muchos de sus puertos. El grano representa casi una quinta parte de todas las exportaciones del país, según datos oficiales.

Reuters no pudo determinar el origen o el destino final del grano en los barcos mencionados por Kiev en la carta.

El Kremlin no respondió a las solicitudes de comentarios. Kirill Stremousov, jefe adjunto de la administración instalada en Rusia en Jersón, dijo que el grano de la región iba a Crimea y que los agricultores locales eran responsables de transportarlo hasta allí. Dijo que no tenía conocimiento de ningún envío a Turquía u Oriente Medio.

El viernes, Reuters informó que Kiev, en una carta separada, fechada el 30 de junio, pidió al Ministerio de Justicia de Turquía que detuviera y arrestara otro barco de bandera rusa que transportaba lo que decía que era grano ucraniano desde el puerto ocupado de Berdiansk. El lunes, un alto responsable turco dijo que Turquía había detenido el carguero y está investigando la reclamación de Ucrania.

Turquía, miembro de la OTAN, que mantiene buenas relaciones tanto con Moscú como con Kiev, ha criticado la invasión, pero también ha rechazado las sanciones occidentales a Rusia. Ankara ha acordado con Ucrania bloquear los envíos comerciales entre Crimea y Turquía desde 2014.

Al mismo tiempo, Turquía ha desempeñado un papel clave en las discusiones entre las Naciones Unidas, Rusia y Ucrania sobre un posible corredor del mar Negro para exportar grano desde Ucrania.

El Ministerio de Justicia de Turquía se negó a comentar las dos cartas de Kiev y se refirió a los recientes comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores turco de que había investigado las afirmaciones públicas de Ucrania de que el grano robado por Rusia había llegado a Turquía y determinó que no había ningún problema.

"Vimos que el puerto de salida de los barcos y el origen de las mercancías es Rusia en los registros", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, a los periodistas el 23 de junio, sin identificar qué barcos. "Estamos en contra que los granos ucranianos u otros bienes sean tomados por Rusia (...) y no permitiremos que estos bienes lleguen a nosotros".

El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió a las peticiones de comentarios sobre el barco procedente de Berdiansk que llegó a Turquía a finales de la semana pasada.

Una fuente diplomática turca añadió que Kiev había compartido con Ankara sus reclamaciones sobre el grano supuestamente robado que llegaba a Turquía a través de barcos rusos y que la cooperación con los responsables ucranianos estaba en curso.

La oficina del fiscal general ucraniano no respondió a las solicitudes de comentarios. Taras Vysotskiy, primer adjunto al ministro de Agricultura de Ucrania, dijo a Reuters que Kiev estima que se han exportado unas 400.000 toneladas de grano robado. El embajador ucraniano en Turquía, Vasyl Bodnar, dijo a Reuters que Ucrania cree que la mayor parte ha ido a Turquía y que Kiev ha enviado a las autoridades turcas lo que considera pruebas sobre la implicación de 13 barcos.

La carta del 13 de junio decía que al menos dos de los barcos desconectaron los sistemas de seguimiento que emitían abiertamente antes de entrar en el puerto de Sebastopol.

También decía que Kiev sospechaba que el grano se tomaba del territorio recientemente ocupado, en particular de Jersón, donde decía que había varios elevadores de grano a los que los propietarios no tienen acceso debido a la ocupación. No identificó a los propietarios. Kiev, en la carta, añadió que está investigando las violaciones criminales de las normas y costumbres de guerra de Ucrania, sin nombrar a los individuos.

La embajada ucraniana en Beirut dijo a Reuters que al menos siete empresas propietarias de unidades de almacenamiento en el territorio recién ocupado han registrado casos penales ante las autoridades ucranianas alegando que Rusia les robó el trigo. Dos de las empresas, Ukrlandfarming y State Food and Grain Corporation of Ukraine, confirmaron a Reuters que habían presentado un documento a las autoridades ucranianas, pero declinaron proporcionar detalles. Las demás no respondieron a las peticiones de comentarios.

Ucrania también ha dicho que Rusia ha enviado a su aliada Siria trigo supuestamente robado a Ucrania desde que la invadió en febrero. La embajada ucraniana en Beirut dijo a Reuters que al menos 150.000 toneladas de lo que dijo era trigo "robado" han llegado a Siria desde febrero, en su mayoría en barcos rusos, sin especificar cómo lo sabía.

Ni la autoridad portuaria de Siria, que forma parte del Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Información sirio respondieron a las solicitudes de comentarios.

VIAJES A TURQUÍA

Uno de los buques que Kiev nombraba en la carta del 13 de junio, el Mijaíl Nenashev, de 169 metros de eslora, estuvo en la terminal de cereales Avlita de Sebastopol entre el 14 y el 16 de junio, según las imágenes de satélite captadas por Planet Labs PBC, un operador privado de satélites, que muestran al buque atracado junto a silos de grano con grúas elevándose por encima.

El buque llegó ocho días después a Iskenderun, Turquía, según los datos de seguimiento de buques de Refinitiv Eikon. Las fotos y los vídeos facilitados por Yoruk Isik, analista geopolítico afincado en Estambul y director de la consultora Bosphorus Observer, muestran a las grúas portuarias levantando lo que, según las imágenes, parece ser una carga dorada de grano del Mijaíl Nenashev en camiones el 27 de junio en el cercano puerto de Dortyol.

Desde marzo, el Mijaíl Nenashev ha visitado la terminal de cereales de Sebastopol en al menos otras tres ocasiones antes de llegar a Turquía entre 5 y 15 días después, según las imágenes por satélite y los datos de seguimiento de los buques.

En una ocasión, descargó 27.000 toneladas de trigo en el puerto marítimo turco de Derince el 22 de abril, según los datos de Refinitiv Eikon, que muestran que la carga se cargó en Sebastopol, Crimea. Ucrania, en su carta del 13 de junio, dijo que el Mijaíl Nenashev cargó 27.500 toneladas de grano en la terminal de cereales Avlita de Sebastopol en abril, sin especificar qué día.

El puerto de Dortyol no respondió a las preguntas de Reuters sobre los envíos o las precauciones tomadas a la luz de las reclamaciones ucranianas. El puerto de Derince confirmó que recibía "barcos rusos con cereales", pero no comentó los procesos de control. No hubo respuesta en la oficina central de Avlita y una persona de la oficina de Sebastopol que contestó al teléfono negó todo conocimiento de grano ucraniano en el puerto y colgó el teléfono.

Otro de los barcos, el Matros Pozynich, atracó en Siria al menos en tres ocasiones en el plazo de una o dos semanas después de visitar la terminal de grano de Avlita en Sebastopol, según las imágenes por satélite y los datos de seguimiento de los barcos. El tercer barco, el Matros Koshka, ha abandonado en al menos tres ocasiones la terminal de grano de Sebastopol antes de apagar los transpondedores del barco, según las imágenes por satélite y los datos de seguimiento de los barcos. En una de esas ocasiones, atracó en Siria 10 días después, según una imagen de satélite de Planet Labs.

Los tres buques son propiedad y están gestionados por la empresa rusa Crane Marine Contractor LLC y fueron adquiridos en diciembre o febrero, según los registros de propiedad de Equasis. La empresa es una filial de United Shipbuilding Corporation (USC), según una copia de la carta de Crane Marine que figura actualmente en su sitio web. En el sitio web de USC también figura Crane Marine como una de sus empresas. Los registros empresariales rusos muestran que Crane Marine es propiedad del grupo Caspian Energy, que forma parte de USC, según los comunicados de prensa de la empresa USC fechados en 2018.

Crane Marine no respondió a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos sancionó a USC en 2014 en respuesta a los esfuerzos de Rusia "para desestabilizar el este de Ucrania", diciendo que la empresa estatal de tecnología de defensa fabricaba armas y construía barcos para la armada rusa. En abril, Washington renovó y amplió sus sanciones relacionadas con la empresa. Reino Unido sancionó a USC en febrero.

(Información adicional de Pavel Polityuk en Kiev, Azra Ceylan, Ali Kucukgocmen, Daren Butler y David Gauthier-Villars en Estambul, Tuvan Gumrukcu y Orhan Coskun en Ankara, Maya Gebeily en Beirut, Mark Trevelyan y Jonathan Saul en Londres y Gus Trompiz en París; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)