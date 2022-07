PRINCIPALES NOTICIAS

UCRANIA RUSIA CONFLICTO: Evacuaciones ante el implacable avance de las fuerzas rusas en el este de Ucrania

GB GOBIERNO: Crecientemente presionado, Boris Johnson despide a aliado y se niega a dimitir

ONU HAMBRE: El hambre se agrava en el mundo y hace estragos en América Latina

ARABIA MECA: Peregrinos sin mascarilla inician el mayor hach en tiempos del covid-19

-- UCRANIA CONFLICTO

SLOVIANSK, Ucrania:

Evacuaciones en el Donbás ucraniano ante el implacable avance de las fuerzas rusas

La evacuación de civiles continuó este miércoles en la ciudad ucraniana de Sloviansk ante el avance de las fuerzas rusas, que buscan conquistar toda la cuenca minera del Donbás, en el este del país.

Por Nicolas GARCIA

Ucrania Rusia conflicto



KIEV:

En plena guerra, la moda ucraniana se impregna de patriotismo

En una tienda del centro de Kiev, la capital ucraniana, una madre y su hija revisan las camisetas ornadas de símbolos patrióticos, una moda en pleno auge desde la invasión rusa de Ucrania.

Por Anna MALPAS

Ucrania Rusia conflicto moda



PARÍS:

Ucrania ante el crucial tema de las existencias de municiones

Desde febrero, la guerra en Ucrania ha ofrecido el sombrío espectáculo de un conflicto de alta intensidad en el que la artillería es decisiva y cuyo desenlace podría estar determinado por un elemento logístico esencial: las existencias de municiones.

Por Didier LAURAS

Ucrania conflicto Rusia armas

PARÍS:

Serguéi Jirnov, exespía del KGB y detractor de Putin

Hasta 1992, Serguéi Jirnov era un espía ruso destinado en Francia. Tres décadas después, acapara los platós de televisión, donde critica al presidente Vladimir Putin, capaz de hacer lo peor para "pasar a la Historia".

Por Joris FIORITI

Francia Rusia Ucrania libros conflicto espionaje medios



-- GB GOBIERNO

LONDRES:

Crecientemente presionado, Boris Johnson despide a aliado y se niega a dimitir

El primer ministro británico, Boris Johnson, herido por la dimisión de una treintena de miembros de su gobierno y presionado por varios otros para que renuncie, despidió a un aliado importante y se aferró el miércoles a un cargo que cada vez más pende de un hilo.

Por Anna CUENCA

GB gobierno política parlamento



LONDRES:

Boris Johnson, el escapista político cada vez más maniatado

Carismático y controvertido, Boris Johnson destaca por su talento para escapar a las crisis, pero cada vez más maniatado por la rebelión en su Partido Conservador y su gobierno, debe demostrar si le queda un truco para salvar su carrera política.

Por Anna CUENCA

GB UE Brexit diplomacia comercio política parlamento gobierno elecciones



LONDRES:

Los posibles candidatos para reemplazar a Boris Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, ve su cargo cada vez más amenazado por los escándalos, que provocaron un alud de dimisiones, incluidos dos pesos pesados de su gobierno. Sin un sucesor claro, circulan varios nombres como posibles candidatos para reemplazarlo.

GB gobierno parlamento



LONDRES:

Los motivos de la ira conservadora contra Boris Johnson

Dos años y medio después de su aplastante victoria electoral, Boris Johnson sufre una hemorragia de apoyos en sus propias filas conservadoras. El primer ministro británico, cada vez más amenazado en su cargo, ve acumularse los escándalos y el descontento social.

GB gobierno política parlamento

-- ONU HAMBRE

PARÍS:

El hambre se agrava en el mundo y hace estragos en América Latina, advierte la ONU

El objetivo de la ONU de erradicar el hambre en 2030 se aleja cada vez más, alertaron el miércoles cinco agencias internacionales, advirtiendo que "cuatro de cada diez" latinoamericanos viven en inseguridad alimentaria.

Por Clara LALANNE

ONU FAO latam diplomacia hambruna Ucrania agricultura alimentos salud

-- ARABIA MECA

LA MECA, Arabia Saudita:

Peregrinos sin mascarilla inician el mayor hach en tiempos del covid-19

El mayor peregrinaje del hach desde el inicio de la pandemia del coronavirus en 2020 comenzó el miércoles con cientos de miles de fieles, en su mayoría sin mascarilla, alrededor del sitio más sagrado del islam, La Meca, en el oeste de Arabia Saudita.

Por Mohamad Ali Harissi

Arabia religión hach



LA MECA, Arabia Saudita:

Siete mil kilómetros a pie para cumplir el sueño de orar en La Meca

Del millón de peregrinos musulmanes que afluyeron a Arabia Saudita esta semana, ninguno tuvo un viaje tan agotador como el de Adam Mohamed, que cumplió con el desafío de ir a La Meca caminando desde el Reino Unido.

Por Rania SANJAR

Arabia islam religión epidemia GB salud



OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

--AMÉRICA

SANTIAGO:

Chile inició la campaña hacia el plebiscito de su nueva Constitución

Chile comenzó este miércoles la campaña hacia el plebiscito del 4 de septiembre de una nueva Constitución con veteranos dirigentes de centro izquierda proclives a rechazarla y un "Apruebo Feliz" viralizado por 'el Mandaloriano' Pedro Pascal, popular actor chileno en Hollywood.

Chile constitución elecciones



BUENOS AIRES:

Diez nuevas condenas a prisión perpetua por crímenes en dictadura argentina

La justicia argentina dictó este miércoles prisión perpetua para diez acusados por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983) en el cuartel militar de Campo de Mayo contra 350 personas, entre ellas mujeres embarazadas y obreros de la multinacional Mercedes Benz.

Argentina dictadura derechos justicia proceso

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

El Parlamento Europeo respalda el sello "verde" de la UE al gas y la energía nuclear

La plenaria del Parlamento Europeo aprobó este miércoles conceder el sello "verde" de la Unión Europea (UE) al gas y la energía nuclear, dos fuentes de energía reconocidas como necesarias para enfrentar los efectos del cambio climático.

UE parlamento energía gas nuclear clima



FERRARA, ITALIA:

La peor sequía en 70 años afecta el corazón agroindustrial del norte de Italia

Ríos secos, cultivos amenazados, agua racionada... El norte de Italia vive una verdadera emergencia climática y encara una sequía histórica debido a la falta de lluvias, pero también al envejecimiento de las infraestructuras y a la poca inversión.

Por Andrea PATTARO

Italia medioambiente clima sequía agricultura agua



CANAZEI, Italia:

Polémica en Italia sobre las medidas de seguridad en la montaña tras el derrumbe de un glaciar

¿Hay que prohibir el acceso a los glaciares? ¿O instalar banderas rojas, como en las playas, para señalar el peligro? La polémica se desató en Italia por las medidas de seguridad que habría que tomar en algunas cimas de los Alpes tras el mortal derrumbe de una parte del glaciar de la Marmolada.

Por Gael BRANCHEREAU

Italia clima medioambiente accidente turismo



ROMA:

La vida mafiosa de Rocco Morabito entre Italia y Brasil

El "rey de la cocaína" Rocco Morabito, que de joven forjó su fama y su fortuna dirigiendo el floreciente tráfico de Milán en los años 80, fue extraditado este miércoles de Brasil a Italia, donde deberá purgar 30 años de cárcel.

Por Kelly VELASQUEZ

Italia Brasil mafia



-- ORIENTE MEDIO

TEHERÁN:

Irán detiene a diplomáticos extranjeros acusados de “espionaje”, afirman medios estatales

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, detuvieron a varios diplomáticos extranjeros, entre ellos un británico, acusados de "espionaje", informaron el miércoles la agencia de prensa oficial Fars y la televisión estatal de la República Islámica.

Irán GB diplomacia fuerzas armadas

-- ASIA

SHANGHÁI, China:

Millones de confinados en China por nuevos brotes de covid-19

Decenas de millones de personas estaban confinadas el miércoles en China debido a un repunte de contagios de covid-19, que hace temer en Shanghái el regreso de restricciones draconianas.

China epidemia virus salud



--ÁFRICA:

ABUYA:

Cientos de detenidos se escapan de una cárcel en Nigeria tras ataque de Boko Haram

Hombres armados, presuntamente del grupo Boko Haram, atacaron el martes por la noche con explosivos una prisión cerca de la capital de Nigeria, Abuya, y liberaron a cientos de reclusos, incluyendo decenas de yihadistas, informó este miércoles el gobierno.

Nigeria cárcel disturbios



-- ECONOMÍA:

VIENA:

Muere secretario general de OPEP, el nigeriano Barkindo, un defensor de la unidad del cartel

El nigeriano Mohammed Barkindo, secretario general saliente de la OPEP, falleció el martes por la noche a los 63 años, una muerte inesperada que deja conmocionado a este cartel de países productores de crudo, en un momento de turbulencias en el mercado.

Por Anne BEADE

Nigeria OPEP deceso petróleo energía mercados



-- SOCIEDAD

MADRID:

España espera una temporada turística récord

Segundo destino turístico mundial antes de la pandemia de coronavirus, España espera una afluencia turística récord este verano (boreal), tras dos años de restricciones sanitarias, pero la inflación hace temer tiempos más difíciles una vez pase la temporada.

Por Valentin BONTEMPS

España indices hoteles turismo



PAMPLONA, España:

¡Viva San Fermín! La fiesta regresa a Pamplona tras dos años de pandemia

Tras dos años de ausencia por la pandemia, una marea roja y blanca de fiesteros invadió este miércoles el centro de la ciudad española de Pamplona para celebrar el esperado regreso de las fiestas de San Fermín, mundialmente conocidas por sus encierros de toros.

Por Daniel SILVA, con Maud PERRIQUET-WATINE

España festival toros



AIX-EN-PROVENCE, Francia:

Pene Pati, un Pavarotti oriundo de las islas Samoa

"No te avergüences si no sale bien, muchos cantantes del Pacífico no lo consiguen". Revelación lírica de estos últimos años, Pene Pati, un tenor oriundo de las islas Samoa, demostró a sus profesores que se equivocaron.

Por Rana MOUSSAOUI

Francia Samoa NuevaZelanda ópera festival música



ISUMI, Japón:

Un abuelo japonés hace furor con sus acuarelas en YouTube

El japonés Harumichi Shibasaki tenía casi 70 años cuando comenzó a grabar tutoriales de arte para su canal en YouTube, que tiene ahora más de 1,4 millones de seguidores de todo el mundo.

Por Natsuko FUKUE

Japón dibujo arte pintura internet



