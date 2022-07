Nueva York amplía su "semana del restaurante" a un mes por 30º aniversario

Nueva York, 6 jul. Nueva York anunció este miércoles que celebrará su "semana de los restaurantes" veraniega durante más de un mes, del 18 de julio al 21 de agosto, con motivo del 30º aniversario de este popular evento que ofrece comidas a precios asequibles en establecimientos de toda la ciudad.

La "Restaurant Week", que nació durante la Convención Nacional Demócrata de 1992 en la Gran Manzana, contará con promociones en 600 restaurantes, algunos de ellos pioneros de esta tradición como Barbetta, Carmine's, Gage & Tollner, Sylvia's, Tavern on the Green o The Russian Tea Room.

En un comunicado, la organización de promoción turística local, NYC & Company, señaló que el evento, que se celebra dos veces al año, "coincide con la palpable vitalidad de la ciudad en este momento" tras el retorno del turismo internacional que se vio interrumpido por las restricciones de la pandemia.

Reconocidas figuras del mundo gastronómico se sumaron a ese entusiasmo, como Tren'ness Woods-Black, la nieta de Sylvia Woods, fundadora de Sylvia's, que destacó que el emblemático restaurante de Harlem cumple 60 años, o el chef y empresario David Burke, uno de los participantes inaugurales.

"Este aniversario especial es el momento perfecto para que las personas se reconecten y celebren con una memorable comida", agregó Burke, propietario de David Burke Tavern.

Los comensales pueden elegir entre unos sesenta tipos de cocina en los cinco condados de la Gran Manzana, incluidos restaurantes con estrella Michelin, para la hora de la comida, con un menú de dos platos por 30, 45 o 60 dólares, o la cena, con menú de tres platos por esas mismas modalidades de precio.

Además, un centenar de los restaurantes ofrecerán también botellas de vino a 30 dólares para conmemorar el 30 aniversario

NYC & Company abrió este miércoles el periodo de reservas por internet y destacó que los clientes de Mastercard y de Citizens Bank cuentan con privilegios en forma de crédito por cada transacción para los primeros y tiempo adicional de reserva para los segundos. EFE

nqs/fjo