Nadal dice no saber si estará en condiciones de jugar en semifinales

El español Rafael Nadal, clasificado este miércoles a las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon, afirmó no saber si estará en condiciones de jugar ese partido el viernes ante el australiano Nick Kyrgios, debido a sus problemas físicos en la zona abdominal.

Nadal pareció por momentos a punto de abandonar este miércoles en cuartos ante el estadounidense Taylor Fritz (14º), al que pudo finalmente derrotar en cinco sets, por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10/4).

"Me decían que abandonara", reconoció Nadal en conferencia de prensa, aludiendo a sus familiares presentes en la grada. "Pero es difícil abandonar en mitad de un partido. Es difícil, aunque lo estuve pensando. Pero por otra parte, ya he abandonado en mi carrera. Es algo que odio hacer. Así que continué jugando", explicó.

Nadal fue preguntado abiertamente por si cree que jugará el viernes ante Kyrgios o qué opciones tiene de estar en ese partido.

"No lo sé. No puedo dar una respuesta precisa porque si os dijera algo preciso y mañana pasara otra cosa, sería un mentiroso", respondió a los periodistas.

"No lo sé. Me someteré a nuevas pruebas médicas mañana (jueves). Está claro que no soy uno de esos jugadores que nunca se ha lesionado. Estoy acostumbrado a tener problemas físicos y estoy acostumbrado a contener el dolor y jugar con problemas. Hace unos días que tengo estos dolores, pero hoy fue claramente peor, tuvo mucho más dolor y me mermó mucho más. Pero conseguí ganar el partido, vamos a ver cómo va mañana", añadió.

Nadal, ganador de los dos primeros torneos del Grand Slam de este año (Abierto de Australia y Roland Garros), insistió en que le resulta muy complicado renunciar en una cita como Wimbledon.

"No es fácil abandonar el torneo, abandonar Wimbledon, aunque el dolor sea grande. Hoy quería simplemente terminar, fuera cual fuera el resultado. Evidentemente, prefería ganar, así que luché. Estoy orgulloso de mi mentalidad y de la manera en la que he logrado ser competitivo en estas circunstancias", aseveró.

