Miércoles, 6 de julio de 2022 (18.00 GMT)

Los ministros de Johnson le pedirán en breve que dimita, según la BBC

Londres. Los principales ministros del Gobierno británico pedirán en breve al primer ministro, Boris Johnson, que dimita, al considerar insostenible que siga como jefe del Ejecutivo tras un aluvión de renuncias entre su equipo, informó hoy la BBC. En esta delegación que hablará con Johnson más tarde se incluyen los ministros para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, y para Gales, Simon Hart, así como el de Transporte, Grant Shapps, que figuran entre sus aliados más estrechos, precisa la cadena pública.

Johnson dice que su intención es "seguir" como primer ministro

Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, sumido en una profunda crisis política por la renuncia de varios miembros de su Gobierno, dijo este miércoles en el Parlamento que su intención es "seguir" al frente del Ejecutivo. Johnson compareció hoy en la sesión de control en la Cámara de los Comunes, en la que tanto los partidos de la oposición como algunos diputados conservadores le exigieron la renuncia a raíz de la serie de escándalos que han salpicado su mandato.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia empuja en cuatro frentes para tratar de llegar a Sloviansk y Kramatorsk

Moscú/Kiev. Las tropas rusas atacan la región oriental de Donetsk desde cuatro direcciones, el oeste, norte, sur y suroeste, para tratar de avanzar hacia los dos bastiones de Kiev más importantes en esta provincia del Donbás: Sloviansk y Kramatorsk, aunque el Ejército ucraniano les frena en algunos frentes. "Contenemos al enemigo en la frontera de la región de Lugansk y la de Donetsk: los ocupantes sufren pérdidas impJusticia europea rechaza recurso de Puigdemont contra PE por no dejarle entrar

EEUU TIROTEO

El autor confeso del tiroteo del 4 de julio en EEUU preveía un segundo ataque

Washington. Robert Crimo, detenido por el tiroteo mortal del pasado 4 de julio en la localidad estadounidense de Highland Park, en la periferia de Chicago, confesó ser el autor del crimen y la Policía señaló este miércoles que contemplaba "seriamente" un segundo ataque. El fiscal del condado de Lake (Illinois), Eric Rinehart, indicó ante la prensa que Crimo, de 21 años, "admitió lo que hizo" durante su interrogatorio.

EEUU SEGURIDAD

Más de 1.500 fugitivos detenidos en una operación policial en EE.UU.

Washington. Más de 1.500 personas que huían de la justicia por delitos violentos o sexuales han sido detenidas en una operación policial a gran escala efectuada en junio en diez ciudades estadounidenses, informó este miércoles el Departamento de Justicia. El dispositivo tuvo lugar en Baltimore, Chicago, Houston, Indianápolis, Los Ángeles, Memphis, Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia y Washington.

MÉXICO PARTIDOS

El PRI cumple 25 años de perder su hegemonía en México en medio de una crisis

Ciudad de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumple este miércoles 25 años de perder por primera vez la mayoría absoluta en el Congreso mexicano, y con ello su hegemonía, en medio de una crisis actual, con un dirigente investigado por corrupción y retos para sobrevivir. El PRI, que gobernó México por más de 70 años, perdió en las elecciones del 6 de julio de 1997 su mayoría en la Cámara de Diputados y el Gobierno de la capital, mientras que ahora tiene menos de 10 % de los diputados federales y solo dos estados gobernados, Estado de México y Coahuila, al que sumará Durango.

PERÚ CRISIS

La primera dama de Perú es citada a declarar por la Fiscalía Anticorrupción

Lima. La Fiscalía Anticorrupción de Perú citó a la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, para que el próximo viernes declare en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias que se ha abierto contra su hermana, Yenifer Paredes, informó este miércoles el Ministerio Público. La decisión fue tomada por el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima luego de que se hallara el registro de una reunión de la primera dama con Jhony Espino, el representante de una empresa constructora también implicada en esta investigación.

FRANCIA GOBIERNO

Macron y Borne ven lo complicado que tendrán forjar acuerdos parlamentarios

París. El presidente francés, Emmanuel Macron, y su primera ministra, Élisabeth Borne, recibieron hoy un primer aviso de lo difícil que tendrán forjar acuerdos parlamentarios en una Asamblea Nacional sin mayoría y en la que cada grupo de la oposición les planteó condiciones difíciles o francamente imposibles. Borne presentó hoy su programa de gobierno para los próximos cinco años, en un discurso en el que reconoció que se abre una nueva era en la política francesa con la "búsqueda activa de compromisos" ante la "situación inédita" que se abre con una Asamblea sin mayoría del Gobierno pero con una oposición dividida que no ofrece alternativa.

CORONAVIRUS SITUACIÓN

Casos de covid suben 30 % en dos semanas y OMS advierte de una nueva ola

Ginebra. Los casos de covid-19 a nivel mundial han aumentado un 30 % en tan solo dos semanas y en Europa, en particular, las subvariantes BA.4 Y BA.5 de ómicron son responsables de esta nueva ola de infecciones, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). En India, donde la infección por covid-19 causó más de medio millón de muertes confirmadas, se ha detectado una nueva subvariante, denominada BA.2.75, que los expertos están siguiendo con atención.

VIRUELA MONO

Comité de Emergencia de OMS evaluará nuevamente el brote de viruela del mono

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que ha convocado nuevamente a su Comité de Emergencia para evaluar cómo evoluciona el brote de la viruela del mono, con la que ya se han contagiado a más de 6.000 personas en 58 países. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó en rueda de prensa que el grupo de expertos de la OMS se reunirá el próximo día 18 "o antes, si fuera necesario" para determinar si se mantiene el nivel de riesgo "moderado" que se le asignó el pasado 27 de junio a este brote o debe ser declarado una emergencia sanitaria internacional, como la covid-19.

ONU HAMBRE

Más de 800 millones de personas sufrieron hambre en el mundo por la pandemia

Roma. Cerca de 828 millones de personas sufrían hambre en el mundo debido a los efectos de la pandemia y la crisis climática a finales de 2021, según las estimaciones de cinco agencias de la ONU que han advertido este miércoles de que, si la situación perdura, no se alcanzará el objetivo de eliminar el hambre en 2030. El informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, en el que aún no se ven reflejados los nocivos efectos de la guerra en Ucrania, subraya que la pandemia, en particular, ha mostrado "la fragilidad de los sistemas agroalimentarios y las desigualdades". EFE

