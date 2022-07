Listado de las previsiones infográficas del miércoles 6 de julio de 2022

CASI 830 MILLONES DE PERSONAS PADECIERON HAMBRE DURANTE LA PANDEMIA.- Cerca de 830 millones de personas en todo el mundo sufren hambre debido a los efectos de la pandemia y la crisis climática a finales de 2021 por lo que si la situación perdura no se alcanzará el objetivo de eliminar la hambruna en 2030. Contiene resultados de un informe publicado por cinco agencias de la ONU.

GRINER: LA BALONCESTISTA QUE ENFRENTA UN JUICIO EN RUSIA.- La jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, que actualmente milita en las UMMC Ekaterinburg y acusada de tráfico de drogas en Rusia, tendrá oportunidad de recurrir su sentencia o de pedir un indulto solo hasta que concluya el juicio, según las propias autoridades rusas. Contiene perfil de Griner.

IFFHS: CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE CLUBES FEMENINOS 2022.- El equipo Barcelona de España, a pesar de haber perdido 50 puntos, continúa al frente de la Clasificación Mundial de Clubes Femeninos de la IFFHS, en cuyo top 10 el único representante no europeo, el brasileño Corinthians, cayó cuatro puestos, al décimo lugar. Contiene clasificación mundial elaborada por la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), según desempeño en los últimos doce meses.

“THOR: LOVE AND THUNDER” – EL DIOS DEL TRUENO VUELVE A LA ACCIÓN.- La búsqueda de paz interior de Thor es interrumpida por la amenaza que representa Gorr, “el Dios Carnicero”, en la cuarta entrega de la tetralogía cinematográfica del superhéroe Marvel poseedor del martillo Mjölnir: “Thor: Love and Thunder”. Contiene ficha técnica de la película y estadísticas de la saga.

CORONAVIRUS PANDEMIA.- Evolución de la vacunación en el mundo.

CORONAVIRUS PANDEMIA.- Situación de la pandemia en América Latina.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos que ocurrieron un 8 de julio.

----

jdm/mf

Si quiere conocer los actos y acontecimientos informativos previstos para cualquiera de los próximos 365 días, EFE pone a su disposición la Agenda Digital, a la que se accede por Internet.

Para más información sobre este u otros productos, póngase en contacto con nuestros departamentos de Atención al Cliente enviando un correo electrónico a info@efeamerica.com (EE.UU. y el Caribe) o comercial@efe.com.mx (México y Centroamérica)