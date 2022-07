LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 6 de julio de 2022

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Funcionario ruso dice que EEUU enfrentará la “ira de Dios” si busca tribunal de crímenes de guerra

Todos menos seis de los migrantes hallados en Texas han sido identificados

Sospechoso de Highland Park pensaba perpetrar otro tiroteo

Extraños salvan a un niñito tras matanza en Highland Park

Declaran en desacato a inmobiliaria asociada a Trump

Demócratas frustrados por la respuesta del partido al aborto

Senador aliado de Trump apelará orden para testificar

Alemania facilita residencia permanente para inmigrantes

Presidente de Sri Lanka pide combustible a Rusia

Perú propone cárcel a difusores de investigaciones fiscales

Testigo clave: Netanyahu recibió regalos de multimillonarios

Cárcel para exrepresores argentinos de Campo de Mayo

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KRAMATORSK, Ucrania - Bombardeos rusos dejan ocho civiles muertos y otros 25 heridos en la provincia oriental de Donetsk, donde Rusia refuerza su ofensiva militar desde hace días, según un funcionario ucraniano. Separatistas pro-rusos dicen que ataques ucranianos mataron a cuatro civiles. Por Francesca Ebel y Maria Grazia Murru. 470 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA PROTESTAS-RUSIA: Miedo a los arrestos no frena las protestas en Rusia.

-RUSIA-EEUU: Funcionario ruso dice que EEUU enfrentará la “ira de Dios” si busca tribunal de crímenes de guerra.

AMN-INM EEUU-ACCIÓN DIFERIDA

NUEVA ORLEANS - Defensores de los inmigrantes se dirigen a una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans para tratar de salvar una disposición de la presidencia de Barack Obama que impide la deportación de miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños. Por Kevin McGill. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores: audiencia prevista para las 1440 GMT.

EUR-GEN GBRETAÑA-POLÍTICA

LONDRES - El primer ministro británico Boris Johnson brega por conservar el puesto tras el remezón provocado a su gobierno por la renuncia de dos importantes ministros y varios funcionarios de menor jerarquía. Por Danica Kirka y Jill Lawless. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-ECO ARGENTINA-ECONOMÍA

BUENOS AIRES - La abrupta dimisión del ministro de Economía de Argentina ha sumido al país en una ansiedad demasiado conocida que deriva de sus periódicas crisis. La salida del moderado Martín Guzmán es otro indicio del creciente aislamiento del presidente Alberto Fernández dentro de su propia coalición de gobierno mientras la vicepresidenta, Cristina Fernández, gana influencia. Por Daniel Politi y Débora Rey. 727 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-NO HAY SITIO SEGURO

HIGHLAND PARK, Illinois - El ataque durante un desfile del Día de la Independencia en el que murieron siete personas no hace sino confirmar la sensación de muchos de que en Estados Unidos no hay sitio seguro. Que cualquier lugar, cualquier evento, puede resultar peligroso, si no mortal. Por Michael Tarm y Sara Burnett. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN PERÚ-PRENSA CÁRCEL

LIMA - El gobierno peruano envía al Parlamento un proyecto de ley para castigar con cárcel a quienes difundan informaciones de investigaciones de la fiscalía en momentos en que el presidente Pedro Castillo, sus sobrinos, su cuñada y su entorno son indagados por presunta corrupción. La relación de Castillo con la prensa, sobre todo con la capitalina, siempre fue tensa, incluso antes de que llegara al poder el 28 de julio de 2021. Por Franklin Briceño. 752 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-DICTADURA CONDENAS

BUENOS AIRES - Un tribunal argentino condena a prisión perpetua a diez exmilitares e impone penas de hasta 20 años de cárcel a otros diez por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas contra cientos de perseguidos políticos en el centro ilegal de detención de Campo de Mayo durante la última dictadura militar (1976-1983). 366 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CHILE-APICULTORES

SANTIAGO - Apicultores chilenos protestan en demanda de leyes que protejan al sector y de apoyo del gobierno ante los grandes agricultores que, según dicen, les pagan muy poco por el trabajo de sus abejas. AP Foto. AP Video. 534 palabras. ENVIADO.

AMN-CLI TORMENTAS

CIUDAD DE MÉXICO - El huracán Bonnie se debilita tras convertirse en la primera tormenta fuerte de la temporada del Pacífico frente a las costas sureñas de México, aunque no presenta amenaza a tierra. 245 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-ELECCIONES-INVESTIGACIÓN

NUEVA YORK — El senador Lindsey Graham impugnará una citación que lo obliga a testificar ante un jurado en Georgia que investiga las acciones del expresidente Donald Trump y sus aliados después de las elecciones de 2020. Por Jill Colvin. 340 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-DEMÓCRATAS

COLORADO SPRINGS, Colorado — Muchos votantes demócratas se sienten frustrados por la respuesta del partido al fallo de la Corte Suprema que el mes pasado revocó el derecho constitucional de las mujeres a abortar. La pregunta de cara a las elecciones de medio mandato a fines de este año es si esa indignación impulsará a los demócratas a votar o los dejará tan desilusionados que preferirán quedarse en casa. Por Nicholas Riccardi. 480 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN TRUMP-PROBLEMAS LEGALES

NUEVA YORK — Una empresa que ha realizado cientos de avalúos de propiedades para Donald Trump es declarada en desacato al tribunal por no cumplir con el plazo para entregar documentos como parte de una investigación de la procuraduría del estado Nueva York sobre las prácticas comerciales del expresidente. Por Michael R. Sisak. 340 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN CHICAGO-TIROTEO

HIGHLAND PARK, Illinois — El hombre acusado de matar a siete personas en un desfile del Día de la Independencia confesó a la policía que después de efectuar los disparos desde la azotea de un edificio en un suburbio de Chicago, huyó a la zona de Madison, Wisconsin, a fin de perpetrar otro tiroteo allí. Por Michael Tarm, Kathleen Foody y Stephen Groves. 500 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

CHICAGO-TIROTEO: Extraños salvan a un niñito tras matanza en Highland Park

AMN-INM EEUU-MIGRANTES MUERTOS

SAN ANTONIO, Texas — Todos menos seis de los 53 migrantes encontrados muertos o moribundos en un remolque de camión en Texas la semana pasada han sido identificados. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-ASALTO AL CAPITOLIO-INVESTIGACIÓN

WASHINGTON - Pat Cipollone, quien fue asesor legal de la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump, acepta declarar ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Por Farnoush Amiri. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-INM ALEMANIA-INMIGRANTES

BERLÍN — Decenas de miles de migrantes que residen en Alemania durante años sin un permiso prolongado podrán solicitar la residencia permanente en virtud de una nueva ley de migración sancionada por el gobierno. Por Kirsten Grieshaber. 300 palabras. ENVIADO

ASI-GEN SRI LANKA-RUSIA

COLOMBO, Sri Lanka — El presidente de Sri Lanka mantiene una conversación telefónica con su contraparte ruso a fin de pedirle apoyo crediticio para importar combustible a la nación insular que padece la crisis económica más grave que se recuerde. Por Krishan Francis. 320 palabras. AP foto. ENVIADO

MOR-GEN ISRAEL-NETANYAHU JUICIO

JERUSALÉN — Una testigo clave en el juicio por corrupción contra el ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu declaró que su jefe multimillonario le ordenó entregar regalos lujosos al entonces primer ministro —entre ellos champaña, puros y joyas caras—, un escándalo que está en el centro de la crisis política del país. Por Emily Rose. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

MUN-GEN HAMBRE MUNDIAL

NACIONES UNIDAS - El hambre mundial aumentó en 2021, con alrededor de 2.300 millones de personas enfrentando dificultades moderadas o severas para obtener suficiente comida, y eso fue antes de la guerra en Ucrania, que provocó aumentos en el costo de materias prima y energía, según un informe de la ONU. Por Edith M. Lederer. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT COPA AMÉRICA FEMENINA-PANORAMA

BOGOTÁ - La Copa América que se jugará en Colombia este mes servirá para evaluar la magnitud de los avances que tuvo el fútbol femenino sudamericano en los últimos años. Al margen del último campeón Brasil, una potencia mundial que se desarrolló en solitario, ha evolucionado de manera desigual. La mayoría de las ligas son profesionales, pero los clubes se quejan de pérdidas porque no lo consideran un espectáculo lo suficientemente atractivo para atraer fanáticos y auspiciantes. Por Débora Rey. 974 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN WIMBLEDON

WIMBLEDON, Inglaterra — Mermado físicamente, Rafael Nadal avanza a las semifinales de Wimbledon tras imponerse en un desempate en el quinto set ante Taylor Fritz. El astro español sigue remando por monopolizar los cuatro títulos de Grand Slam en un mismo año. Su rival de turno será Nick Kyrgios, quien barrió en tres sets al chileno Cristian Garín. Por Howard Fendrich. 700 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

DEP-ATL MUNDIAL-ROJAS

MÓNACO - Yulimar Rojas, la campeona olímpica del salto triple, se quedará sin competir en el salto de longitud del Mundial de atletismo en Oregón este mes debido a que la venezolana logró la marca mínima con unas zapatillas no reglamentarias. 311 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CEL CARLOS SANTANA-DESMAYO

DETROIT - Carlos Santana se encuentra “bien” tras sufrir un desmayo en el escenario durante un concierto en Michigan y ser trasladado de emergencia a un hospital, un episodio que el ídolo de la guitarra le atribuye a que olvidó comer o beber agua. 250 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN TAIKA WAITITI

NUEVA YORK - ¿Cuánto puede manejar Taika Waititi? La respuesta parece casi ilimitada para el director neozelandés de “Thor: Love and Hammer”, el hombre encargado de una nueva película de “Star Wars” y muchos otros proyectos. Waititi se ha convertido en la dinamo poco probable detrás de algunas de las propiedades más importantes de Hollywood. Por Jake Coyle. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-TEL STAR TREK

SIN PROCEDENCIA - En la TV de hoy, los arcos narrativos son intrincados, la visualización secuencial y se requiere de una gran capacidad de atención. ¿Qué le queda a un fanático de la serie original de “Star Strek” y su estética episódica? “Star Trek: Strange New Worlds”, que narra los viajes del USS Enterprise antes de que Kirk fuera su capitán. Por Ted Anthony. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos