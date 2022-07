LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (6 de julio)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 06 DE JULIO ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo divulga su informe JOLTS sobre las aperturas de empleos en mayo. Los economistas encuestados por Reuters prevén un descenso a 11 millones de vacantes abiertas respecto a las 11,4 millones de posiciones de abril. -El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) difunde la variación de su índice de actividad no manufacturera en junio. (1400 GMT) -La firma de mercado S&P Global revela el resultado de su sondeo PMI para el sector compuesto y de servicios en junio. -El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal da a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria del mes pasado, cuando decidió elevar la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos. (1800 GMT) -El gobernador de la Fed de Nueva York, John Williams, participa en un foro sobre tecnología, cultura y servicios financieros organizado por el banco central regional. BRASIL -Una asociación de la industria difunde los datos de producción y venta de autos en junio. COLOMBIA -Una agencia del Gobierno revela las cifras de exportaciones del país sudamericano en mayo. CHINA -El Gobierno da a conocer los datos de reservas cambiarias o en moneda extranjera correspondientes a junio. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS PARLAMENTO EUROPEO- El Parlamento Europeo votó a favor de las normas de la Unión Europea que etiquetan las inversiones en gas y centrales nucleares como respetuosas con el clima, allanando el camino para que la propuesta se convierta en ley. De los 639 legisladores del Europarlamento que votaron, 278 apoyaron una moción para bloquear las normas europeas sobre gas y energía nuclear, 328 se opusieron a la moción y 33 se abstuvieron. CHINA COVID- China se está enfrentando a nuevos brotes de COVID-19 en todo el país mediante pruebas masivas y nuevas restricciones, también en Shanghái, donde los nuevos casos se han relacionado con un edificio que alberga un salón de karaoke que funcionaba ilegalmente. OPEP BARKINDO- El secretario general del grupo de productores de petróleo OPEP, Mohammad Barkindo, falleció, informó el jefe de Nigerian National Petroleum Corp (NNPC). Barkindo, de 63 años, un veterano de la industria petrolera, debía abandonar su cargo a finales de este mes, tras seis años en la cúpula de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. METALES- A las 1144 GMT, el oro al contado perdía un 0,12%, a 1.762,23 dólares la onza, mientras que, a las 1219 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,55%, a 7.625 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1146 GMT, el crudo referencial Brent ganaba un 1,27%, a 104,08 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía un 0,68%, a 100,18 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las acciones europeas subían, ya que los trabajadores noruegos del sector del petróleo y el gas desconvocaron su huelga y apaciguaron los temores de una mayor escasez de suministro energético, mientras que Just Eat Takeaway.com subía después que Amazon acordó comprar una participación en la unidad Grubhub. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 1,56%, a 406,94% puntos, a las 1144 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones de China cayeron, ya que el país continuó lidiando con los brotes de COVID-19, mientras que las acciones energéticas siguieron a una liquidación en el mercado mundial del petróleo. El índice referencial perdió un 1,46%, a 4.423,96 puntos, y el Shanghai Composite cedió un 1,43%, a 3.355,34 a unidades. En Japón, el Nikkei cayó un 1,2%, a 26.107,65 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU- Los nuevos pedidos de productos manufacturados en Estados Unidos crecieron más de lo previsto en mayo, con lo que se contrarresta una serie de datos recientes que mostraron un debilitamiento de la economía y destaca que la demanda por productos sigue siendo fuerte pese a que la Reserva Federal está endureciendo las condiciones financieras. El Departamento de Comercio dijo que los pedidos a fábricas aumentaron un 1,6% en mayo, tras avanzar un 0,7% en abril. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un alza del 0,5%. ARGENTINA FMI- La reunión de Argentina con el grupo de acreedores del Club de París no se llevará a cabo como estaba previsto, luego de que el exministro de Economía Martín Guzmán renunciara el fin de semana, según dos fuentes con conocimiento directo y la agencia oficial de noticias. La sucesora de Guzmán, Silvina Batakis, y su nuevo equipo en el Ministerio de Economía están listos para acordar una nueva fecha de reunión con el grupo, dijo una fuente, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas. Argentina notificó este lunes al Club de París la designación de Batakis en su nuevo cargo. MÉXICO COREA DEL SUR- Las empresas surcoreanas Samsung y Posco realizarán millonarias inversiones en México, informó el canciller del país latinoamericano, Marcelo Ebrard, quien se encuentra de gira por la nación asiática. El funcionario anunció la noche del lunes que Samsung Electronics invertirá 500 millones de dólares para aumentar la fabricación de electrodomésticos en sus dos plantas mexicanas, gracias a un acuerdo logrado durante una reunión con el director ejecutivo de la firma, Han Jong-Hee.

WALL ST- El S&P 500 cerró con una ligera alza mientras los inversores mantenían su atención en la trayectoria de la economía estadounidense, en una jornada en la que el Nasdaq, de gran peso tecnológico, también subió. Las acciones estadounidenses se han visto sometidas a una incesante presión vendedora este año, y el referencial S&P 500 anotó su mayor caída porcentual en el primer semestre desde 1970, porque la Fed se aleja de la política monetaria expansiva y aumenta el costo del crédito.

VENEZUELA CRUDO- Los primeros cargamentos de crudo venezolano enviados a Europa en dos años ayudaron a impulsar las exportaciones petroleras de la nación socia de la OPEP en un 61% en junio después de una serie de contratiempos este año, mostraron datos de seguimiento de tanqueros y documentos de la estatal PDVSA. La italiana Eni y la española Repsol comenzaron a tomar crudo venezolano tras recibir luz verde del Departamento de Estado de Estados Unidos. La decisión, tomada para ayudar a Europa a compensar la pérdida de petróleo ruso, constituye un primer paso hacia mejores relaciones entre Caracas y Washington. (REUTERS VV CS)