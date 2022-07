La diabetes del gato: opción casera para medir el nivel de glucosa

ARCHIVO - Especialmente los gatos con sobrepeso se ven afectados con frecuencia por la diabetes del tipo 2. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

No siempre es sencillo tomar en casa una muestra de sangre para medir el nivel de glucosa del gato. La veterinaria Tina Hölscher, de la organización alemana para el bienestar animal Aktion Tier, señala que también se puede medir el nivel de azúcar del animal en la orina que queda en el lecho del arenero. Para ello, se mezcla una cucharada de la arena completamente impregnada de orina con 10 ml de agua. Luego se introduce en esta solución una tira reactiva comprada en la farmacia. Si tras varias mediciones aún hay glucosa en la orina, Hölscher aconseja aumentar con mucho cuidado la dosis de insulina. Por el contrario, si la prueba es siempre negativa, el dueño deberá reducir un poco la dosis de insulina. Control previo de la arena de la bandeja Según la veterinaria hay que realizar previamente varias mediciones con agua y arena sanitaria limpia. Esto se debe a que algunos tipos de lechos o desinfectantes podrían dar falsos resultados positivos. En el caso de las pruebas solo con agua, el resultado debe ser siempre negativo. Si, a pesar de todo, las tiras reactivas muestran valores de azúcar, se deberá experimentar con distintos tipos de arena para gatos, hasta que se obtenga el lecho adecuado para realizar mediciones efectivas. No obstante, la especialista hace hincapié en que este tipo de medición de la glucosa a través de la orina no sustituye completamente el análisis de sangre realizado en una veterinaria. Subraya que la medición en casa solo sirve como un control aproximado de la diabetes del animal entre las visitas al veterinario. dpa