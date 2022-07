Jacqueline Stewart dirigirá el Museo de la Academia de Cine

La académica de cine Jacqueline Stewart será la próxima directora y presidenta del Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles.

El consejo directivo de la organización informó el miércoles que Stewart, quien anteriormente se desempeñó como directora artística y de programación del museo, sucederá a Bill Kramer a partir del 18 de julio.

“Jacqueline Stewart es la opción ideal para guiar al Museo de la Academia hacia el futuro”, dijo Ted Sarandos, presidente del consejo directivo del Museo de la Academia y codirector ejecutivo de Netflix. “Como una socia fuerte e inspiradora de Bill Kramer durante el período previo a nuestra apertura, brindó una dirección indispensable al programa curatorial que ha sido tan admirado”.

Kramer fue nombrado la semana pasada director ejecutivo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que otorga los premios Oscar.

Stewart, nativa de Chicago y becaria de la Fundación MacArthur 2021, es conocida por sus contribuciones a los estudios cinematográficos y su defensa de la preservación de películas. Entre sus muchos logros, es autora del libro “Migrating to the Movies: Cinema and Black Urban Modernity”, presentadora del programa “Silent Sunday Nights” en Turner Classic Movies y presidenta de la Junta Nacional de Preservación de Películas.

En su cargo anterior en el Museo de la Academia, lideró la estrategia y la planificación de sus iniciativas curatoriales, educativas y de programación pública, desde exposiciones hasta proyecciones y podcasts. El museo abrió el año pasado y celebra su primer aniversario en septiembre.

“Nuestra ambición al abrir el Museo de la Academia era darle a Los Ángeles y al mundo una institución sin precedentes para comprender y apreciar la historia y la cultura del cine, en todo su esplendor artístico y todo su poder para influir y reflejar la sociedad”, dijo Stewart en un comunicado. “Me siento profundamente honrada de haber sido elegida para este nuevo rol”.