El colegio español en Londres cumple 50 años a caballo entre dos mundos

Clàudia Sacrest

Londres, 6 jul. En medio del ajetreo del mercado de antigüedades y ropa de la calle Portobello, en el oeste de Londres, se erige un antiguo convento de dominicas transformado en un colegio público español que este año celebra su 50 aniversario.

Fundado en 1972, el Instituto Español Vicente Cañada Blanch se ubicó inicialmente en el distrito de Greenwich -famoso por su meridiano cero-, pero la necesidad de dar cabida a más cursos hizo que, al cabo de tres años, las familias españolas tuvieran una escuela más grande en el bullicioso barrio de Notting Hill, en el oeste de la capital.

El mecenas de la escuela, cuyo nombre bautiza el centro, era un empresario valenciano que importaba cítricos y verduras al Reino Unido y que contribuyó económicamente para sacar adelante el proyecto educativo, que acoge desde la Educación Infantil hasta al Bachillerato.

“En los años 70 la inmigración que venía de España era gente que venía a trabajar, normalmente en trabajos precarios. Vicente Cañada veía clarísimo que a través de la educación los niños podrían integrarse a la sociedad británica y mejorar su posición social”, cuenta a Efe la directora de este centro bilingüe, Nuria Peris.

Con el paso del tiempo, el perfil de estudiantes del colegio ha ido cambiando, pasando de acoger a solo españoles -con gran presencia de inmigrantes gallegos- a cada vez más alumnos de familias mixtas o incluso de origen exclusivamente británico que tienen interés en ser bilingües.

Con capacidad para medio millar de alumnos y una cincuentena de docentes, ahora la escuela forma parte de la red de centros no universitarios que el Estado español tiene en el extranjero, 18 actualmente, cuyo centro más antiguo abrió en 1914 en Nador, Marruecos.

Se trata de centros de titularidad del Estado español y, por lo tanto, regidos por su currículum y sistema educativo. La particularidad es que ofrecen una enseñanza bilingüe que alterna materias impartidas tanto en español como en la lengua propia del país, que en el caso de Londres es el inglés.

“Por ejemplo las ciencias sociales: un año se hace en inglés y el otro en español” -ilustra Peris- “así todo el alumnado puede adquirir todo el léxico de los dos idiomas”.

A pesar de regirse por la legislación española, la directora incide en la necesidad de adaptarse al Reino Unido en aspectos como el calendario escolar -con vacaciones trimestrales y un curso que se alarga hasta julio-, o la vestimenta formal.

“En nuestro centro el alumnado lleva uniforme aunque seamos un colegio público" (al igual que los centros británicos), apunta, en referencia al polo blanco, jersey granate y pantalón o falda azul marino, que introdujeron hace pocos años.

Tras el Brexit, la escuela está tramitando visados para admitir a estudiantes que residen en España y quieren la experiencia de estudiar el Bachillerato en Londres, acogidos por una familia.

CAMBIOS EN EL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

Antonio Bellotti tal vez sea el profesor que más conozca los pasillos del antiguo convento, ya que lleva dieciocho años dando clases de Lengua y Literatura Inglesa en el colegio, viendo cómo "el lado español se va diluyendo" cada vez más.

"Cuando llegué había niños auténticamente españoles, con un bagaje español muy fuerte. Esto, ahora, casi ha desaparecido", cuenta a Efe antes de entrar a clase, mientras destaca aquellos con apellidos españoles que han nacido en Londres.

Entra a una clase de Secundaria cargado con una pila de ejemplares de una novela de Mark Haddon, "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time", protagonizada por un adolescente de 15 años, Christopher, que tiene síndrome de Asperger.

En vez de escribir en la pizarra o tomar apuntes, la clase de Bellotti se convierte en un diálogo sin fin con los alumnos sobre las vicisitudes de la trama y, más allá de la lengua, busca desafiar los razonamientos de los estudiantes.

"Tengo indicaciones de promover la forma de enseñanza del sistema inglés", indica el veterano profesor. "Cubrimos lengua y literatura y todas las cosas que los estudiantes ingleses harían, con la idea de acceder a los exámenes GCSE", agrega, aludiendo a los exámenes oficiales de Secundaria británicos.

Así, aboga, los alumnos "deberían estar preparados" tanto para hacer la selectividad y acceder a las universidades españolas, como para seguir estudiando en universidades de Reino Unido.

El juego de malabares que supone concurrir a dos sistemas diferentes podría presentarse como un reto difícil aunque, en contrapartida -destaca el profesor- hay la "enorme ventaja" de "tener lo mejor de los dos mundos". EFE

csm/er/mah

(vídeo) (foto)