Clarke: "Cuando pienso que este invierno no tenía equipo,..."

Arenberg (Francia), 6 jul. Simon Clarke lloró desconsolado sentado sobre el asfalto de Arenberg nada más cruzar la meta de la quinta etapa del Tour porque le acababan de decir que había superado en el esprint final al holandés Taco van der Hoorn y logrado su primer triunfo en la ronda gala.

Por su mente desfilaban recuerdos cercanos. Los del pasado invierno, cuando, tras no renovar con el Qubeka, se veía sin equipo.

"Cuando pienso en eso, no puedo por menos que emocionarme", señaló el australiano, que en unos días cumplirá los 36 años y que fue rescatado por el equipo Israel para prolongar su carrera.

Clarke, que ganó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España en 2012, año en el que sumó la primera de sus dos victorias en esa carrera, aseguró que nunca perdió la calma.

"Fue un invierno difícil, pero no bajé los brazos, mantuve la esperanza, seguí trabajando. Ahora solo puedo agradecer la confianza que me ha dado el equipo Israel. Ganar aquí es especial y me permite devolverles esa confianza", dijo.

Clarke conocía ya las carreteras del Tour, al que había acudido como gregario de corredores que luchaban por la general. Fue uno de los escuderos del colombiano Rigoberto Urán cuando éste acabó segundo en 2017.

"Ahora es una carrera diferente para mi, porque hay menos presión para la general y podemos buscar otras cosas, como una victoria de etapa", señaló.

Clarke formó parte de la escapada de seis corredores que marcó la jornada y que culminó con una victoria en un cerrado esprint.

"Sabía que podíamos mantener la renta. En este tipo de etapas, como la Roubaix, hasta diez segundos son muchos", comentó.

"Al final he tratado de mantener la sangre fría. Cuando ha atacado Powless me he dicho que era la buena rueda. Menos mal que Boasson Hagen ha ido a por él. Yo he tratado de esperar al último momento para lanzarme", manifestó.

"He lanzado mi bici durante 50 metros, el lanzamiento más largo de mi carrera. Tenía tirones en las piernas, no podía más. Tengo que ver la repetición porque todavía no me lo creo", dijo. EFE

