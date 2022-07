Carlota Ciganda y Maja Stark, las favoritas en Sitges

Barcelona, 6 jul. La golfista española Carlota Ciganda, ganadora del torneo en 2019, es una de las favoritas del 'Mediterranean Ladies Open' que se disputará en el Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona) entre este jueves 7 de julio y el domingo, que también contará con otros grandes nombres del mundo del golf como la sueca Maja Stark, vencedora el año pasado.

El elenco de participantes en la quinta edición del torneo, dotado con 300.000 euros en premios, serán la danesa Emily Kristine Pedersen, la eslovena Pia Babnik (segunda en 2021), la sudafricana Lee-Anne Peace y la suiza Albane Venezuela, entre otras golfistas del 'Ladies European Tour' y el LPGA (el circuito americano).

La encargada de defender el título conquistado en 2021 es Maja Stark, que con tan solo 22 años ya es uno de los grandes nombres del golf femenino, con cuatro victorias en el 'Ladies European Tour' y una en el 'Let Access Series'. De hecho, acaba de vencer el 'Amundi German Masters'.

Pero no lo tendrá nada fácil para volver a sonreír el domingo en Sitges, ya que Carlota Ciganda querrá volver a saborear un título, algo que no logra desde el 2019, precisamente cuando se impuso en el Club de Golf Terramar. Desde entonces, no ha disputado este torneo, ya que no participó en la edición del 2021 y la del 2020 se suspendió por la pandemia del coronavirus.

La pamplonesa de 32 años acumula seis títulos en su carrera profesional, cuatro de ellos logrados en el circuito europeo y los otros dos, en el americano.

Actualmente, ocupa el puesto número 52 en el ránking mundial tras ser la única española en participar en el US Open de este mes de junio, que tuvo el premio más grande de la historia del golf femenino para la ganadora, la australiana Minjee Lee, que se llevó 1,8 millones de dólares. Ciganda terminó con una tarjeta de +5.

Otras golfistas españolas que participarán en esta edición del 'Mediterranean Ladies Open Tour' son Maria Hernández (tercera en 2021 junto con la finesa Krista Bakker y la escocesa Kylie Henry), Ana Peláez (que este 2022 se impuso en el Comunidad de Madrid Ladies Open, perteneciente al Ladies European Tour), Nuria Iturrioz y Carmen Alonso.

"Estamos encantados de recibir a las mejores jugadoras de Europa y orgulloso de que nuestro recorrido esté en las mejores condiciones para el torneo", explicó Josep Maria Gassó, presidente del Club de Golf Terramar de Sitges, en la presentación del torneo que tuvo lugar en la playa de la localidad barcelonesa. EFE

